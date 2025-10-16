VIG übernimmt Mehrheit an Nürnberger – Standort und Marke bleiben erhalten

Nach Abschluss einer umfassenden Due-Diligence-Prüfung haben die Nürnberger Beteiligungs-AG und die Vienna Insurance Group (VIG) eine Zusammenschlussvereinbarung unterzeichnet. Ziel der Partnerschaft ist es, die Nürnberger bei ihrer Transformation zu einem Präventionsversicherer mit nachhaltigem Wachstum zu unterstützen und Synergien zu nutzen. Beide Unternehmen wollen ihre Marktpositionen in Deutschland sowie in Zentral- und Osteuropa weiter ausbauen.

Mehrheitserwerb und Prämie für Aktionäre

Im Rahmen der Vereinbarung wird die VIG allen Aktionären der Nürnberger ein freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot unterbreiten. Der gebotene Preis liegt bei 120 Euro pro Aktie in bar – das entspricht einer Prämie von 173 Prozent auf den volumengewichteten Dreimonatsdurchschnitt und 154 Prozent auf den XETRA-Schlusskurs vom 13. Mai 2025. Eine von ParkView Partners erstellte Fairness Opinion bewertet den Preis als finanziell angemessen.

Mehrere Großaktionäre, darunter Münchener Rück, Versicherungskammer Bayern, Daido Life Insurance Company und Swiss Re, haben sich verpflichtet, rund 64,4 Prozent des Grundkapitals in das Angebot einzuliefern. Auch die Mitglieder des Vorstands wollen ihre Anteile andienen. Ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist für mindestens drei Jahre ausgeschlossen.

Zehnmonatiger Auswahlprozess

Dem Abschluss der Vereinbarung ging ein zehnmonatiger Auswahlprozess voraus, in dem die Nürnberger mit Unterstützung von Bain & Company potenzielle Partner prüfte. Die Wahl fiel schließlich auf die VIG, die nach Einschätzung beider Seiten die besten Voraussetzungen für eine langfristige Zusammenarbeit bietet.

„Mit der VIG gewinnen wir einen starken Partner, der unsere Werte teilt und unsere strategische Weiterentwicklung unterstützt“, sagt Harald Rosenberger, Vorstandsvorsitzender der Nürnberger. „Die Partnerschaft gibt uns die Möglichkeit, als eigenständiges Unternehmen unsere Transformation signifikant zu beschleunigen und damit auch unsere Marktposition weiter zu stärken.“

„Ziel der Investition ist, nachhaltiges und profitables Wachstum für die Nürnberger-Gruppe zu ermöglichen und mit der Diversifikation über den deutschen Markt auch die langfristige Wachstumsstrategie der VIG in CEE zu unterstützen. Mit unserer Mehrmarkenstrategie bieten wir ideale Voraussetzungen zur Standortsicherung sowie zum Identitätserhalt der starken Marke Nürnberger.“, sagt Hartwig Löger, Generaldirektor und Vorstandsvorsitzender der VIG.

Standort, Marke und Arbeitsplätze gesichert

Die Vereinbarung umfasst Zusagen zum Erhalt des Standorts Nürnberg, der Arbeitsplätze und der bestehenden Betriebsvereinbarungen. VIG hat zudem Investitionen in ein groß angelegtes IT-Transformationsprojekt zugesichert, das eine moderne und effiziente Systemlandschaft schaffen soll. Auch die Eigenständigkeit und Identität der Marke Nürnberger sollen gewahrt bleiben.

Durch die Verbindung ihrer komplementären Stärken wollen beide Unternehmen Wachstumspotenziale erschließen. Die Nürnberger soll sich im Verbund mit der VIG am Standort Nürnberg zu einer noch stärkeren Plattform im deutschen Markt entwickeln, insbesondere durch den Ausbau des Schaden- und Unfallgeschäfts. Zugleich bringt sie ihre Expertise in der Personenversicherung und im Einkommensschutz in die Gruppe ein.

Nächste Schritte und Delisting

Nach Abschluss der Transaktion planen beide Parteien, soweit gesetzlich zulässig, ein Delisting der Nürnberger-Aktien von allen Handelsplätzen. Da die Aktien im unregulierten Markt notieren, ist kein separates Delisting-Angebot erforderlich.

Das Erwerbsangebot steht unter dem Vorbehalt üblicher Bedingungen und behördlicher Genehmigungen. Die Angebotsunterlage wird in den kommenden Tagen veröffentlicht. Vorstand und Aufsichtsrat der Nürnberger beabsichtigen, den Aktionären nach Prüfung der Unterlage die Annahme des Angebots zu empfehlen.

Finanziell wird die Nürnberger bei der Transaktion von ParkView Partners beraten, juristisch von Willkie Farr & Gallagher sowie Mutter & Partner.