Nürnberger erwägt Mehrheitseinstieg der Vienna Insurance Group

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Unternehmenszentrale der Nürnberger
Foto: Nürnberger
Die Nürnberger führte Gespräche mit mehreren potenziellen Investoren.

Die Nürnberger Beteiligungs-AG verhandelt mit der Vienna Insurance Group über eine mögliche Mehrheitsübernahme. Eine Entscheidung soll noch in diesem Jahr fallen.

Die Nürnberger Beteiligungs-AG und die Vienna Insurance Group (VIG) haben Gespräche über eine strategische Partnerschaft aufgenommen. Die VIG, eine der größten Versicherungsgruppen in Zentral- und Osteuropa, plant den Erwerb einer kontrollierenden Mehrheitsbeteiligung an der Nürnberger Versicherung. Beide Unternehmen haben hierzu den Start einer Due-Diligence-Prüfung angekündigt.

Bereits auf der Hauptversammlung im Mai hatte der Vorstand der Nürnberger erklärt, ergebnisoffen zu prüfen, ob die bisherige Strategie der Unabhängigkeit angesichts des laufenden Transformationsprozesses langfristig im Interesse des Unternehmens liegt. In diesem Zusammenhang führte die Gesellschaft Gespräche mit mehreren potenziellen Investoren.

Nach Auswertung dieser Sondierungen entschied sich der Vorstand, die Verhandlungen mit der VIG zu vertiefen. Ausschlaggebend waren dabei insbesondere die strategischen Perspektiven, die finanziellen Rahmenbedingungen sowie die Zusagen zur Sicherung des Standorts und zum Erhalt von Marke und Identität der Nürnberger.

Ob es tatsächlich zu einer Beteiligung der VIG kommt, ist noch offen. Das Ergebnis der laufenden Prüfungen und Verhandlungen soll voraussichtlich im vierten Quartal 2025 vorliegen.

