Nürnberger Versicherung gehört jetzt der Vienna Insurance Group

Die Übernahme der Nürnberger Versicherung durch die Vienna Insurance Group (VIG) ist abgeschlossen. Nach Erteilung aller regulatorischen Genehmigungen hält der österreichische Versicherungskonzern nun 99,2 Prozent der Aktien an der Nürnberger Beteiligungs-AG. Das teilten beide Unternehmen am Montag mit.

Damit endet für die Nürnberger eine monatelange Phase strategischer Unsicherheit. Bereits im Frühjahr 2025 hatte der Versicherer angekündigt, ergebnisoffen zu prüfen, ob die Eigenständigkeit langfristig noch im Unternehmensinteresse liegt.

Im Oktober 2025 unterzeichneten beide Seiten schließlich eine Zusammenschlussvereinbarung. Die VIG bot den Aktionären 120 Euro je Aktie und bewertete die Nürnberger damals mit rund 1,38 Milliarden Euro.

Warum die Übernahme für die Branche wichtig ist

Die Transaktion zählt zu den größten Versicherungsdeals der vergangenen Jahre im deutschsprachigen Raum. Für die Vienna Insurance Group bedeutet der Einstieg vor allem einen stärkeren Zugang zum deutschen Markt.

Bislang lag der Schwerpunkt der VIG vor allem in Zentral- und Osteuropa. Der Konzern ist mit mehr als 50 Gesellschaften in 30 Ländern aktiv und betreut rund 33 Millionen Kunden.

Mit der Nürnberger gewinnt die Gruppe nun einen traditionsreichen deutschen Versicherer mit starker Position im Bereich Biometrie, Lebensversicherung und Arbeitskraftabsicherung.

Nürnberger soll eigenständig bleiben

Nach Angaben beider Unternehmen soll die Nürnberger weiterhin eigenständig am deutschen Markt auftreten. Marke, Standort Nürnberg und Unternehmensidentität sollen erhalten bleiben.

Die VIG verweist dabei auf ihre Mehrmarkenstrategie, die bereits in mehreren europäischen Märkten angewendet wird. Auch das bestehende Transformationsprogramm der Nürnberger soll fortgeführt werden.

Besonders im Fokus stehen dabei Digitalisierung, Modernisierung der IT-Systeme und die stärkere Positionierung als sogenannter Präventionsversicherer.

Hintergrund: Nürnberger stand wirtschaftlich unter Druck

Der Verkauf kommt nicht überraschend. Die Nürnberger hatte zuletzt mit erheblichen Problemen zu kämpfen. 2024 schrieb das Unternehmen einen Verlust von deutlich mehr als 70 Millionen Euro. Gleichzeitig geriet die Aktie massiv unter Druck.

Bereits zuvor hatte der Konzern Sparprogramme und einen größeren Umbau angekündigt. Medienberichte sprachen zudem von einem geplanten Stellenabbau.

Vor diesem Hintergrund galt die Suche nach einem strategischen Partner zunehmend als wahrscheinlich.

Bedeutung für Vermittler und Kunden

Für Kunden dürfte sich kurzfristig zunächst wenig ändern. Verträge, Markenauftritt und Ansprechpartner sollen bestehen bleiben.

Für Vermittler könnte der Zusammenschluss jedoch mittelfristig relevant werden. Die VIG kündigte bereits an, die Nürnberger innerhalb des Konzerns als wichtigen Anbieter für Biometrie-Produkte zu positionieren. Gleichzeitig könnte die größere Konzernstruktur zusätzlichen Spielraum bei Digitalisierung und Produktentwicklung schaffen.

Der Deal zeigt zudem, wie stark Konsolidierung und Kostendruck inzwischen auch traditionsreiche Versicherer erfassen.

Versicherungsmarkt bleibt unter Veränderungsdruck

Die Übernahme gilt als weiteres Signal für den zunehmenden Strukturwandel der Branche. Steigende Regulierung, hohe IT-Kosten, Digitalisierung und schwächere Erträge setzen viele Versicherer unter Druck.

Größere Gruppen gewinnen dadurch an Bedeutung, weil sie Investitionen in Technologie, Vertrieb und Kapitalanlagen leichter stemmen können.

Für die Vienna Insurance Group ist die Nürnberger-Übernahme zugleich ein strategischer Ausbau in einem der wichtigsten Versicherungsmärkte Europas.