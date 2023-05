Warum Plansecur keine eigenen Finanzprodukte plant

„Wir planen weder in diesem Jahr noch künftig eigene Finanzprodukte wie beispielsweise Aktienfonds aufzulegen“, wird Hauser in der Plansecur-Pressemktteilung zitiert. Er begründet dies „mit der Pflicht, in der Beratungssituation auf der Seite des Kunden zu stehen“. Die damit verbundene Neutralität bei der Beratung wäre unver­einbar mit dem Angebot eines eigenen Finanzproduktes. „Wenn wir einen Plansecur-Fonds anböten, bestünde immer die Gefahr, dass diesem in der Beratung der Vorzug gegeben würde. Genau das wollen wir nicht.“

Plansecur verwaltet nach eigenen Angaben ein Vermögen in Höhe von rund 1,2 Milliarden Euro. „Es gibt genügend Finanzprodukte auf dem Markt, um das Geld unserer Kundschaft nachhaltig, sicher und rendite­stark anzulegen“, so Hauser.