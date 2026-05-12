Amazon: KI-Nachfrage treibt AWS an

Der jüngste Ergebnisbericht von Amazon lieferte stärkere Umsätze, deutlich höhere Gewinne und eine bedeutsame Reaktivierung bei Amazon Web Services (AWS) – dem wichtigsten Geschäftsbereich des Unternehmens. Die Zahlen waren beeindruckend. Amazon übertraf die Erwartungen der Wall Street sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn deutlich, während AWS das schnellste Wachstum seit mehr als drei Jahren verzeichnete. Für einen Markt, der sich darauf konzentriert, ob Hyperscaler ihre enormen Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) rechtfertigen können, bot dieses Quartal eine Erinnerung daran, dass Amazons KI- und Cloud-Maschine nicht nur expandiert, sondern an Fahrt gewinnt.1

Das Umsatzwachstum von AWS war das Highlight. Die Cloud-Verkäufe stiegen weit über den Erwartungen an, was Amazons Position als einen der klarsten Profiteure der KI-Nachfrage in Unternehmen festigt. In einer Zeit, in der Investoren kritisch prüfen, ob sich die Infrastrukturausgaben von Big Tech in realen kommerziellen Erträgen niederschlagen, lieferte Amazon eine der bisher stärksten Antworten. Die Quartalszahlen bestätigten, dass Amazons KI-Infrastrukturstrategie beginnt, eine sichtbare operative Dynamik zu entfalten.

Amazon setzt auf KI-Chips, Cloud und Werbung

Während der E-Commerce weiterhin der größte Umsatzmotor von Amazon ist, unterstrich das jüngste Quartal eine umfassendere Transformation. AWS bleibt das Kronjuwel, aber Amazons hauseigenes Chip-Geschäft, einschließlich Trainium und Graviton, entwickelt sich zu einem wichtigen Hebel für die KI-Monetarisierung.2Amazon gibt sich nicht damit zufrieden, lediglich Cloud-Kapazitäten zu vermieten; das Unternehmen will einen größeren Teil der KI-Wertschöpfungskette besitzen – von der Infrastruktur bis zum Silizium. Dies ist von Bedeutung, da maßgeschneiderte Chips die Wirtschaftlichkeit von Amazon im Laufe der Zeit erheblich verbessern könnten, insbesondere da KI-Workloads rechenintensiver werden und die weltweite Nachfrage nach Hardware weiter steigt.

Gleichzeitig verwandelt sich Amazons Werbesparte im Stillen weiter in einen der profitabelsten und am schnellsten wachsenden Geschäftsbereiche. Das Werbewachstum übertraf erneut die Erwartungen und unterstreicht, dass Amazon zu einem diversifizierten, margenstarken Ökosystem wird, das Handel, Cloud, Unternehmens-KI und digitale Anzeigen umfasst. Diese Diversifizierung bietet Amazon das, was Investoren in der KI-Ära schätzen: mehrere Monetarisierungsmotoren.

KI-Ausgaben steigen und belasten den Cashflow

Trotz des starken Quartals verstärkte der Bericht von Amazon auch das kritische Spannungsfeld, mit dem fast jedes große Technologieunternehmen konfrontiert ist: Die KI-Führerschaft erweist sich als enorm kostspielig.

Die Investitionsausgaben und Infrastrukturkosten steigen weiter an, während Amazon darum kämpft, mehr Rechenzentren zu bauen, die AWS-Kapazität zu erweitern, die Satelliteninfrastruktur über Kuiper (im Original „Leo“) auszubauen und seine KI-Partnerschaften mit Unternehmen wie OpenAI, Anthropic und Meta zu vertiefen. Diese Ausgaben sind mit hohen finanziellen Kosten verbunden. Der freie Cashflow sank dramatisch, da Amazon Kapital in Immobilien, Ausrüstung und Infrastruktur der nächsten Generation steckte.

Amazon fängt die KI-Nachfrage eindeutig ein, aber die Frage ist: Wie lange wird es dauern, bis diese Nachfrage den Umfang der erforderlichen Ausgaben vollständig ausgleicht? Investoren konzentrieren sich nicht mehr nur darauf, ob Amazon wachsen kann, sondern darauf, ob Amazon KI profitabel skalieren kann, ohne den freien Cashflow zu gefährden.

Amazon hebt die Prognose an

Eines der ermutigendsten Signale des Amazon-Berichts war der Ausblick. Die Umsatzprognosen für das zweite Quartal lagen deutlich über den Erwartungen der Wall Street. Dies deutet darauf hin, dass das Management zuversichtlich bleibt, dass sowohl die Verbrauchernachfrage als auch die Dynamik im Cloud-Geschäft für Unternehmen trotz breiterer makroökonomischer Sorgen – wie Ölpreisschwankungen, geopolitischen Unsicherheiten und Lieferkettenstörungen – stark bleiben.

Dieses Vertrauen ist angesichts des aktuellen Marktumfelds wichtig. Da Investoren sensibel auf steigende Infrastrukturkosten und eine potenzielle wirtschaftliche Verlangsamung reagieren, signalisiert Amazons Bereitschaft zu einer aggressiv höheren Prognose, dass das Management weiterhin eine starke Nachfrage sowohl in den Einzelhandels- als auch in den Unternehmenskanälen sieht. Insgesamt investiert Amazon massiv, weil das Unternehmen glaubt, dass dies ein Plattformwechsel ist, wie er nur einmal pro Generation vorkommt.

Amazon liefert ab, aber die Messlatte liegt höher

Das Quartal von Amazon war nach fast jedem operativen Maßstab ein Erfolg: Umsatz übertroffen. Gewinn übertroffen. AWS übertroffen. Werbung übertroffen. Prognose übertroffen.

Doch die Realität des Marktes ist, dass es im heutigen Umfeld nicht mehr ausreicht, Schätzungen allein zu schlagen. Investoren wollen zunehmend wissen, ob der KI-Investitionsboom von Big Tech dauerhaften Shareholder Value schafft oder lediglich größere Infrastrukturrechnungen.

Vorerst scheint Amazon überzeugend darzulegen, dass sich seine Ausgaben in tatsächliche Nachfrage übersetzen. Das Unternehmen beweist, dass es den Handel weiterhin dominieren kann, während es gleichzeitig eines der weltweit wichtigsten KI- und Cloud-Ökosysteme skaliert. Dies ist eine leistungsstarke Kombination, die jedoch weiterhin nicht nur am Wachstum, sondern an der Effizienz dieses Wachstums gemessen wird.

Aus der Perspektive der technischen Analyse erholte sich der Amazon-Aktienkurs von seinem Märztief bei 199,14 US-Dollar auf ein neues Rekordhoch von 278,56 US-Dollar am 5. Mai, wodurch der Relative-Stärke-Index (RSI) in den überkauften Bereich getrieben wurde. Während der langfristige Ausblick positiv bleibt und Niveaus in Richtung 310 US-Dollar als erreichbar ansieht, ist aufgrund der überkauften Momentum-Bedingungen kurzfristig mit einem Rücksetzer des Aktienkurses zu rechnen. Eine solche potenzielle kurzfristige Kursschwäche würde eine Kaufgelegenheit darstellen.

Autorin Violeta Todorova ist Senior Analyst bei Leverage Shares und Income Shares.