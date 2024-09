Welche PKV-Anbieter die Vema-Makler bevorzugen

In seiner jüngsten Qualitätsumfrage hat der Maklerpool Vema seine Partner nach ihren favorisierten Anbietern im Bereich der Privaten Krankenversicherung für Beihilfeberechtigte, Selbständige und Angestellte befragt. Die Ergebnisse im Überblick.

Vema führt in regelmäßigen Abständen Makler-Befragungen zur Produktqualität in verschiedenen Sparten durch. Im Rahmen dieser Qualitätsumfragen wurden die rund 4.700 mittelständischen Partnerbetriebe gebeten, die drei meistgenutzten Anbieter in den jeweiligen Sparten zu nennen. Zu bewerten galt es die Produktqualität, die Qualität der Antragsbearbeitung sowie die Policierung. Und auch nach den Erfahrungen im Leistungsfall und der Erreichbarkeit wurde gefragt.

Beihilfeberechtigte

Axa/DBV (27,84 Prozent der Nennungen) Barmenia (15,72 Prozent) Signal Iduna (9,73 Prozent)

Selbständige

Hallesche (17,21 Prozent) Hanse Merkur (11,47 Prozent) Universa (9,65 Prozent)

Angestellte