Betriebliche Vorsorge: Das sind die Favoriten der Vema-Makler

Betriebliche Vorsorge ist längst kein Nischenthema mehr. Wer heute als Arbeitgeber Fachkräfte gewinnen oder halten will, kommt am Thema kaum vorbei – ob Altersvorsorge, Krankenversicherung oder Gruppenunfallschutz. Doch welche Anbieter halten im Makleralltag, was sie versprechen? Die Vema hat ihre Partnerbetriebe genau das gefragt.

Top-Ten betriebliche Altersvorsorge

In der betrieblichen Altersvorsorge landet die Allianz mit 23,52 Prozent der Nennungen auf dem ersten Platz. Die Alte Leipziger folgt mit 17,16 Prozent, den dritten Rang belegt der Volkswohl Bund mit 8,90 Prozent.

Quelle: Vema

Top Ten betriebliche Krankenversicherung

Bei der betrieblichen Krankenversicherung setzt sich die Allianz erneut durch – diesmal mit 25 Prozent. Dahinter: die Hallesche mit 21,88 Prozent. Auf dem dritten Rang folgt die BarmeniaGothaer mit 11,16 Prozent.

Quelle: Vema

Top Ten Gruppenunfall

Beim Gruppenunfall wechselt die Führung. Zurich kommt auf 20 Prozent der Nennungen, BarmeniaGothaer auf 14,19 Prozent, die Haftpflichtkasse auf 10,97 Prozent.

Quelle: Vema

Nur die meistgenutzten Anbieter zählen

Hinter den Zahlen steckt ein methodisches Kalkül. Die Vema bittet ihre Partnerbetriebe nicht, sämtliche Erfahrungen zu schildern, sondern gezielt ihre drei meistgenutzten Anbieter pro Sparte zu nennen. So soll verhindert werden, dass ein einzelnes schlechtes Erlebnis das Gesamtbild verzerrt. Bewertet wird, was im Tagesgeschäft zählt: Produktqualität, Antragsbearbeitung, Policierung, Erreichbarkeit – und wie sich ein Anbieter im Leistungsfall verhält, also der Moment, in dem sich zeigt, ob ein Versicherer sein Versprechen hält und liefert.