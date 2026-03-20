Wie die Inter Kundinnen in den Wechseljahren digital begleiten will

Die Inter Versicherungsgruppe baut ihr Gesundheitsangebot aus und rückt das Thema Wechseljahre stärker in den Fokus. Seit dem 1. Februar 2026 kooperiert der Versicherer mit Evela Health. Die digitale Plattform soll Frauen durch alle Phasen des Klimakteriums begleiten und wissenschaftlich fundierte, niedrigschwellige sowie individuelle Unterstützung bieten.

Das Serviceangebot setzt auf eine Verbindung aus digitaler Unterstützung, persönlicher Begleitung, um Frauen in einer oft belastenden Lebensphase passgenauer zu unterstützen und richtet sich an vollversicherte Inter-Kundinnen ab 40 Jahren. Sie können das Premium-Angebot von Evela Health nutzen und die Kosten anschließend erstatten lassen. Der Zugang erfolgt über die App der Plattform.

Hintergrund der Kooperation ist der wachsende Bedarf an verlässlicher Beratung rund um die Wechseljahre. Diese Lebensphase zählt zu den prägendsten hormonellen Veränderungen im Leben vieler Frauen, wird im Alltag und in der Gesundheitsversorgung aber oft noch unterschätzt. Häufige Beschwerden sind Hitzewallungen, Schlafstörungen, Konzentrationsprobleme und Stimmungsschwankungen.

Digitale Begleitung im Klimakterium

Evela Health bündelt Informationen zu Symptomen, Behandlungsoptionen und Lebensstilfaktoren in einer digitalen Anwendung. Ergänzt wird das Angebot durch persönliche Einzelberatungen und digitale Gesundheitskurse. Zudem können kooperierende Ärztinnen und Ärzte auf der Plattform personalisierte Gesundheits- und Therapiepläne anlegen. Bei Bedarf ist auch die Ausstellung von Rezepten möglich.