Wenn der Traumurlaub nicht existiert: Wie Betrüger mit Fake-Ferienwohnungen abkassieren

Die Fotos sind perfekt. Der Blick aufs Meer, die moderne Einrichtung, dazu ein erstaunlich günstiger Preis. Wer hier nicht zugreift, ist selbst schuld – denkt sich so mancher Urlauber. Und überweist. Was folgt, ist oft Ernüchterung: Die Unterkunft existiert nicht. Oder jemand anderes wohnt bereits darin.

Betrug mit gefälschten Ferienwohnungsangeboten ist kein Randphänomen mehr. Darauf machen aktuell sowohl das Infocenter der R+V Versicherung als auch die Arag Experten aufmerksam. Die Maschen werden professioneller – und für Verbraucher immer schwerer zu durchschauen. „Leider tummeln sich auf diesem Gebiet einige Betrüger, und ihre Methoden werden immer raffinierter“, sagt Michael Urban, Schadenexperte bei der R+V Versicherung. Tatsächlich wirken viele Fake-Inserate täuschend echt: hochwertige Bilder, ausführliche Beschreibungen, positive Bewertungen. Oft stammen diese Inhalte schlicht aus echten Anzeigen – kopiert und neu zusammengesetzt.

Das Prinzip: Druck machen und schnell kassieren

Nach Darstellung der Arag Experten läuft der Betrug häufig nach einem ähnlichen Muster ab. Die Täter platzieren ihre Angebote auf bekannten Plattformen, in Kleinanzeigen oder auf eigens erstellten Websites. Interessenten werden dann gezielt unter Zeitdruck gesetzt: hohe Nachfrage, angeblich mehrere Interessenten – wer zuerst zahlt, bekommt den Zuschlag. Genau hier beginnt das Problem. Denn oft wird eine Anzahlung oder gleich der komplette Mietpreis verlangt. Ist das Geld überwiesen, bricht der Kontakt ab. Spätestens bei der Anreise zeigt sich: Die Adresse stimmt nicht, die Wohnung ist vergeben – oder sie existiert schlicht nicht.

Zu gut, um wahr zu sein? Meistens ja

Ein besonders deutliches Warnsignal ist der Preis. Liegt er weit unter dem Niveau vergleichbarer Angebote, sollten bei Urlaubern die Alarmglocken schrillen. Was wie ein Glücksgriff wirkt, ist häufig ein Lockangebot. Auch beim Anbieter selbst lohnt ein genauer Blick. Fehlen vollständige Kontaktdaten oder ein Impressum, ist Vorsicht geboten. Allerdings, darauf weist die R+V hin, schützt selbst ein scheinbar korrektes Impressum nicht zwingend vor Betrug. Daten lassen sich leicht kopieren und wirken auf den ersten Blick plausibel. Ein weiteres Indiz: Der Anbieter drängt darauf, die Kommunikation außerhalb der Plattform fortzusetzen. Was harmlos wirkt, hebelt oft genau die Schutzmechanismen aus, die Buchungsportale eigentlich bieten.

Spätestens bei der Bezahlung trennt sich seriös von unseriös. Wer aufgefordert wird, den gesamten Betrag im Voraus zu überweisen, sollte skeptisch werden. Üblich ist laut Arag lediglich eine Anzahlung von etwa zehn bis 30 Prozent. Besonders riskant sind ungewöhnliche Zahlungswege – etwa Bargeldtransferdienste oder Barzahlungen. Die R+V berichtet sogar von Fällen, in denen Betrüger ihre Opfer persönlich treffen, Geld entgegennehmen und einen Schlüssel übergeben. Erst am Urlaubsort stellt sich dann heraus: Er passt nicht.

Mit einfachen Checks Risiken senken

Ganz schutzlos sind Verbraucher nicht. Ein erster Schritt ist der Vergleich mit ähnlichen Angeboten. Liegt der Preis deutlich darunter, sollte man genauer hinsehen. Auch Bewertungen verdienen Aufmerksamkeit: Häufen sich überschwängliche, auffällig ähnliche Kommentare, könnte es sich um Fälschungen handeln.

Hilfreich ist zudem eine Rückwärtssuche von Bildern im Internet – ein Tipp, den sowohl R+V als auch Arag geben. Tauchen identische Fotos in anderen Anzeigen mit abweichenden Kontaktdaten auf, ist Vorsicht angesagt. Wer auf Nummer sicher gehen will, bucht über etablierte Plattformen. Einige prüfen Anbieter vorab und zahlen den Mietpreis erst nach Anreise aus. Dennoch gilt: Auch dort lohnt ein kritischer Blick auf Details.

Wenn es schiefgeht: schnell handeln

Ist der Schaden eingetreten, zählt Zeit. Betroffene sollten den Vorfall umgehend beim Plattformbetreiber melden und Anzeige bei der Polizei erstatten. Das raten die Arag Experten ausdrücklich – auch wenn das Geld nicht immer zurückgeholt werden kann.

Je nach Zahlungsart bestehen unterschiedliche Chancen: Bei Kreditkarte oder Lastschrift lässt sich die Buchung unter Umständen rückgängig machen. Bei Überweisungen hingegen ist das Geld oft schnell verschwunden. Wichtig ist in jedem Fall, Belege zu sichern: Screenshots, Buchungsbestätigungen, Zahlungsnachweise und der gesamte Schriftverkehr können später entscheidend sein.

Und noch ein Punkt: Nicht jede enttäuschende Unterkunft ist automatisch ein Fake. Entspricht die Ferienwohnung nicht der Beschreibung, kann es sich um einen Reisemangel handeln. In solchen Fällen haben Urlauber unter Umständen Anspruch auf Minderung oder Abhilfe – vorausgesetzt, sie dokumentieren die Mängel und melden sie umgehend.

Die Hinweise von R+V Versicherung und Arag zeigen: Der Markt für Ferienwohnungen ist anfällig für Betrug, gerade weil vieles digital und damit anonym abläuft. Wer sich nicht vom vermeintlichen Schnäppchen blenden lässt, genau hinschaut und bei der Zahlung vorsichtig ist, kann das Risiko deutlich reduzieren. Oder anders gesagt: Wenn das Angebot zu perfekt wirkt, lohnt sich ein zweiter Blick.