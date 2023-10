Zusatzversicherungen: AOK Bayern und Allianz kooperieren

Die Kooperation enthält unter anderem Tarife für erweiterte Leistungen bei Zahnersatz, für alternative Behandlungsmethoden und Sehhilfen, für Komfortleistungen im Krankenhaus, Auslandsreiseschutz sowie für zusätzliche Absicherung im Pflegefall. „Wir freuen uns, unseren Versicherten mit der Allianz als neuem Kooperationspartner attraktive Zusatzangebote anbieten zu können. Dabei haben wir uns für einen Partner entschieden, der uns gerade auch durch seinen hohen Serviceanspruch überzeugt“, sagte Dr. Irmgard Stippler, Vorstandsvorsitzende der AOK Bayern.

In die Kooperation bringt die Allianz zu den mehr als 200 Geschäftsstellen der AOK Bayern ihr flächendeckendes Agenturnetz ein. Die APKV ist in Bayern mit über 1300 Agenturen vertreten. So können die beiden Unternehmen sowohl eine persönliche Beratung vor Ort sicherstellen als auch digitalen Service anbieten.

Nina Klingspor, Vorstandsvorsitzende der Allianz Private Krankenversicherung, sagt: „Von unseren vielfach ausgezeichneten Produkten werden die Kundinnen und Kunden der AOK Bayern profitieren. Beispielsweise können sie mit unseren ergänzenden Zahntarifen ihren Eigenanteil bei Zahnbehandlungen in der Regel bis auf null reduzieren und zahlen auch bei Zahnersatz deutlich weniger. Mit unserem Pflegetagegeld verringert sich die Eigenbelastung im Pflegefall. All diese Leistungen können die Versicherten der AOK Bayern mittels der Kooperation zu Vorzugskonditionen erhalten.“