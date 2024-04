Zwei neue Chefs bei ILG Assetmanagent

Fabian Stölzle leitet einer ILG-Mitteiung zufolge seit 2023 das Immobilienmanagement bei der ILG Assetmanagement GmbH. Zuvor war er Mitglied der Geschäftsführung bei der MEC Metro-ECE Centermanagement GmbH & Co. KG, wo er das Key Account Management sowie das Business Development von Bestands- und Neumandaten verantwortete. Zudem leitete er die Bereiche Commercial Asset Management und Property Management.

Weitere berufliche Stationen führten ihn als Center Manager in unterschiedlichen Funktionen zu Handelsimmobilien der MEC und Shopping-Centern der ECE. Seine Karriere begann er mit dem Aufbau eines Food Start-ups in Brasilien. Fabian Stölzle ist Diplom-Betriebswirt und studierte an der Hochschule Hof.

Robert Winkelmann leitet seit 2021 das Vermietungsmanagement bei der ILG Assetmanagement GmbH. Vorangegangene Stationen führten ihn als Director Asset Management Leasing zu Jones Lang LaSalle SE, wo er die Neupositionierung eines großen Shopping-Centers im Raum Frankfurt mitverantwortete.

Bei Unibail-Rodamco-Westfield betreute er den Angaben zufolge zuvor als Leasing Manager mehrere Shopping-Center in deutschen Großstädten. Seine Karriere in der Immobilienwirtschaft begann er in unterschiedlichen Funktionen bei CBRE, BNPPRE und Savills sowie bei Taurus Investment Holding und der Edeka Gruppe. Robert Winkelmann hat einen Abschluss als Immobilienkaufmann (IHK) und lebte mehrere Jahre im Ausland, unter anderem in Brüssel und London.