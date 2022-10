13.300 Finanz- und Versicherungsprofis: Die DKM zieht eine positive Bilanz

Nach einer rein digitalen und einer hybriden DKM konnte die Leitmesse der Finanz- und Versicherungswirtschaft in diesem Jahr wieder als reine Präsenzveranstaltung in Dortmund durchgeführt werden. Der Messechef äußert sich zufrieden über 276 Aussteller und mehr als 13.300 Messeteilnehmer, die sich in Dortmund zur Leitmesse eingefunden haben. Das Niveau von 2019 konnte noch nicht wieder erreicht werden.

Die Leitmesse für die Finanz- und Versicherungsbranche DKM zieht eine positive Bilanz: Nach zwei Jahren Ausnahmezustand habe die DKM für zufriedene Aussteller und Besucher gesorgt. Vom 25. bis 27. Oktober haben über 13.300 Finanz- und Versicherungsprofis die DKM in Dortmund besucht. Das Jubiläumskonzept mit der besonderen Abendveranstaltung sowie die Neuerungen auf dem Messemarktplatz mit dem Fokus auf Netzwerk & Kontakt und neuen Formaten im Rahmenprogramm sei aufgegangen.

Messechef Konrad Schmidt zeigte sich angesichts der ein oder anderen Herausforderung in den Vorbereitungen einer Messe in dieser Größenordnung mehr als zufrieden: „Die Rahmenbedingungen habe es uns in der Organisation nicht einfach gemacht. Trotz der Probleme der Logistikbranche, den steigenden Preisen und der Pandemie ist es uns gelungen, sowohl Ausstellern als auch Besuchern wieder die altbekannten DKM-Momente zu liefern.“

Zwar konnte man in Sachen Aussteller- und Teilnehmerzahl nicht ganz an die DKM 2019 anknüpfen, aber damit habe man gerechnet und das Messekonzept entsprechend angepasst. Die schwierigen Marktbedingungen seien natürlich auch Thema der DKM gewesen, so Schmidt. Allerdings haben diese für Optimismus statt Pessimismus gesorgt. „Gerade in diesen Zeiten sind Vermittler als Kümmerer des Kunden gefragter denn je.“

Zudem halte die Branche zusammen. Das habe man auf der DKM überall gespürt. Gemeinsam mit den Produktgebern gehe man die Herausforderungen an.

DKM 2022 in Zahlen

276 Aussteller haben in zwei Messhallen über 13.300 Messeteilnehmer begrüßt. Vier Themenparks wurden in den Messemarktplatz integriert. Die Nettoausstellungsfläche betrug 6.437 qm. 252 Programmpunkte in 13 Kongressen und Speaker’s Corner haben die DKM begleitet. Im Vorfeld haben auf der Plattform DKM365 über 70 digitale Workshops im Rahmen der Streaming-Days stattgefunden.

2023 findet die DKM vom 24. bis 26. Oktober in Dortmund statt

Die DKM startete am 25. Oktober mit den Entscheider-Lounges und einem Warm-up; zudem gab es verschiedene Side-Events. Die Messehallen mit 276 Ausstellern waren am 26. und 27. Oktober geöffnet. Ergänzt wurde der Messemarktplatz mit verschiedenen Themenparks sowie einem vielfältigen Rahmenprogramm aus Kongressen und Keynote-Speakern.

Im Jahr 2023 findet die DKM vom 24. bis 26. Oktober in der Messe Dortmund statt.