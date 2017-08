PKV-Forum: Continentale lädt nach Köln

Das 17. Continentale PKV-Forum findet am 6. September 2017 in der Kölner Festhalle “Gürzenich” statt. Für die Veranstaltung konnte die Continentale Krankenversicherung zahlreiche Experten gewinnen. Christian Lindner, Bundesvorsitzender und Spitzenkandidat der FDP, wird die Veranstaltung eröffnen.

Der Versicherer lädt zum 17. Continentale PKV-Forum in den Gürzenich in Köln. Der Einlass zum PKV-Forum startet um 9:00 Uhr, die Veranstaltung beginnt um 10:00 Uhr. Auf der Agenda stehen Vorträge und Diskussionsrunden.

Die Eröffnungsrede zum Thema “Eigenverantwortung, Solidarität, Freiheit in Deutschland 2017” wird FDP-Politiker Christian Lindner halten. Im Anschluss referiert der Journalist Stefan Niggemeier darüber, wie “Social Media” und “Fake News” Entscheidungen der heutigen Gesellschaft beeinflussen.

Danach sprechen Dr. Martin Albrecht (Geschäftsführer und Bereichsleiter Gesundheitspolitik beim IGES Institut), Prof. Dr. Norbert Klusen (ehemaliger Vorstand der Techniker Krankenkasse), Dr. Marcus Kremer (Vorstand Continentale Krankenversicherung), Dr. Volker Leienbach (Direktor des Verbandes der Privaten Krankenversicherung e.V.) und Prof. Dr. Jürgen Wasem (Gesundheitsökonom der Universität Duisburg-Essen) im Rahmen einer Podiumsdiskussion über das Thema Bürgerversicherung.

Weiterbildungspunkte für Vermittler

Am Nachmittag analysiert Trendforscher Sven Gábor Jánszky, Direktor des 2b AHEAD Think Tanks, die Arbeits-, Lebens- und Konsumwelten der Zukunft. Den Abschluss der Veranstaltung bildet der Vortrag des Unternehmers und ehemaligen Extremsportlers Jochen Schweizer, in dem er über sein Leben berichtet, um aufzuzeigen, wie man aus Rückschlägen gestärkt hervorgehen kann.

Vermittler mit abgeschlossener Erstqualifikation in der Versicherungswirtschaft erhalten für die Teilnahme am Forum bis zu fünf Weiterbildungspunkte der Initiative “gut beraten”. Zudem können sie sich mit den Experten austauschen und den Continentale Info-Markt besuchen.

Das PKV-Forum endet gegen 16:30 Uhr. Interessierte Versicherungsvermittler können sich zum PKV-Forum auf der Website der Veranstaltung anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos. (jb)

Foto: Shutterstock