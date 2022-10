Deutsche Finance mit neuem Chef für institutionelles Geschäft

Bernd Wegener wird in dieser neu geschaffenen Funktion den Ausbau des institutionellen Geschäftes der Deutschen Finance Group unterstützen und das Netzwerk zu führenden institutionellen Investoren weiter ausbauen, teilt das Unternehmen mit.

Er gilt den Angaben zufolge als ausgewiesener Experte in der institutionellen Kapitalanlage und ist bei institutionellen Investoren exzellent vernetzt. In seiner beruflichen Laufbahn war Wegener unter anderem über 15 Jahre als Head of Real Estate bei der Versicherungskammer Bayern selbst für einen führenden institutionellen Investor im Bereich Versicherungen tätig. Dort verantwortete er laut Deutsche Finance das gesamte Immobilienmanagement im In- und Ausland für direkte und indirekte Immobilienanlagen.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass wir im Rahmen unserer Expansionsstrategie Bernd Wegener mit seiner langjährigen beruflichen Erfahrung im Bereich der institutionellen Kapitalanlage für unser Team gewinnen konnten“, so Dr. Sven Neubauer, Executive Partner der Deutsche Finance Group.

Die Deutsche Finance ist auf Immobilien- und Infrastrukturprojekte gemeinsam mit institutionellen Investoren spezialisiert. Teilweise können sich daran über entsprechende Publikumsfonds auch Privatanleger beteiligen.