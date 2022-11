Real I.S. verkauft 24.000-Quadratmeter-Bürohaus in Hamburg

Die Real I.S. AG hat das Bürogebäude „Georgstor“ an den globalen Immobilieninvestor und -entwickler Hines verkauft. Der Immobilien Asset Manager aus München hatte das Objekt 2013 für den Immobilienspezialfonds „BGV V“ erworben.

Die 2011 fertiggestellte Büroimmobilie befindet sich am Steindamm 96–100 im Hamburger Stadtteil St. Georg und umfasst eine Gesamtmietfläche von etwa 24.000 Quadratmetern, teilt Real I.S. mit. Diese teilen sich auf zehn oberirdische und zwei unterirdische Geschosse auf. Darüber hinaus verfügt das Gebäude über eine Tiefgarage.

Der Hamburger Hauptbahnhof sowie diverse Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten befinden sich wenige Gehminuten entfernt. Das Gebäude ist den Angaben zufolge nach DGNB-Silber-Standard zertifiziert und zu knapp 90 Prozent vermietet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Auch das Ergebnis des Engagements für den Fonds geht aus der Mitteilung nicht hervor.

„Wir freuen uns sehr, dass wir trotz des angespannten Marktumfelds in Folge steigender Zinsen und geopolitischer Unsicherheiten den Verkauf des Gebäudes ‚Georgstor‘ im Sinne unserer Investmentstrategie realisieren konnten“, kommentiert Axel Schulz, Global Head of Investment Management bei der Real I.S. AG, lediglich.