ING-DiBA: Vertrieb Immobilienfinanzierung unter neuer Leitung

Zum 1. Januar 2018 wird Bianca de Bruijn-van der Gaag die Leitung des Vertriebs Immobilienfinanzierung bei der ING-DiBA übernhemen. Bereits seit September 2016 war sie als stellvertretende Leiterin des Bereichs tätig.

In ihrer neuen Position wird Frau de Bruijn-van der Gaag an Katharina Herrmann, Mitglied des Vorstands der ING-DiBA berichten.

Nach insgesamt 27 Jahren bei der ING-DiBA wird Wolf-Dieter Roßbach, bislang Leiter des Bereichs Vertrieb Immobilienfinanzierung, in den Ruhestand gehen.

Digitalisierung soll umgesetzt werden

Von November 2012 bis Ende 2013 verantwortete de Bruijn-van der Gaag das operative Kreditgeschäft im Wholesale Banking (Unternehmenskundengeschäft).

Der ING-DiBa zufolge hat sie in ihrer Rolle als Head of Client Services maßgeblich zum Erfolg der Bank in diesem Bereich beigetragen.

Sie werde als Leiterin des Vertriebs Immobilienfinanzierung das weitere Wachstum des Bereichs vorantreiben sowie die Digitalisierungsoffensive der ING-DiBA noch stärker auf den Bereich Immobilien ausweiten. (bm)

Foto: ING-DiBa