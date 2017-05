Offener Immobilienfonds Hausinvest erwirbt Seattle-Zentrale von Facebook

Die Commerz Real hat den Büroneubau Dexter Station in Seattle im US-Bundesstaat Washington für ihren offenen Immobilienfonds Hausinvest erworben. Das Objekt ist mit einem Vertrag über zehn Jahre an Facebook vermietet.

Verkäufer des Gebäudekomplexes ist die Stockbridge Capital Group, der Kaufpreis liegt den Angaben zufolge bei etwa 286 Millionen US-Dollar. Die US-amerikanische RFR Group agiert als Joint-Venture-Partner der Commerz Real und übernimmt auch das Asset- und Propertymanagement.

Alleiniger Mieter der Büroflächen mit einem Vertrag über zehn Jahre ist Facebook. Das Unternehmen unterhält laut Commerz Real seit 2016 in dem Gebäude seine Seattle-Zentrale und hat dafür rund 50 Millionen US-Dollar in den Ausbau der Büroflächen investiert. Innenarchitekt war Frank Gehry, berühmt unter anderem für das Guggenheim Museum in Bilbao.

Das rund 32.000 Quadratmeter große Gebäude wurde nach dem LEED-Gold-Standard gebaut und verfüge über flexible Geschossflächen, die zwischen circa 2.200 und 5.000 Quadratmeter groß sind.

Seattle ist Wachstumsregion

“Mit dieser absoluten Premiumimmobilie mit einem Top-Mieter bieten wir unseren Anlegern die Chance, in den hochattraktiven und wachsenden Markt Seattle einzusteigen und so am dort möglichen Wertsteigerungspotenzial zu partizipieren”, erläutert Andreas Muschter, Vorsitzender des Vorstandes der Commerz Real.

Seattle ist mit mehr als 650.000 Einwohnern die größte Stadt im Nordwesten der USA. Die Metropolregion Puget Sound verfügt über mehr als 3,6 Millionen Einwohner und ist einer der größten Büromärkte der Vereinigten Staaten.

Mehrere große, erfolgreiche und schnell wachsende Unternehmen der IT- und Telekommunikationsbranche haben dort ihren Hauptsitz. Aber auch Unternehmen wie Boeing und Starbucks steuern ihre weltweiten Aktivitäten von Seattle aus. (bk)

Foto: Commerz Real