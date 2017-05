“Weiter gute Voraussetzungen für Kapitalanleger”

Die vermietete Wohnung als Kapitalanlage steht bei Privatanlegern hoch im Kurs. Über die immense Nachfrage und wichtige Kriterien bei der Auswahl sprach Cash. mit Juliane Mann, Vorstand Vertrieb und Marketing der Project Immobilien Wohnen AG.

Cash.Online: Wie bewerten Sie derzeit die hohe Nachfrage der Anleger nach Anlageimmobilien?



Mann: Mangels alternativer Optionen bilden Immobilien in der heutigen Marktsituation ein absolut attraktives Investment für Kapitalanleger – gerade in Metropolen wie Berlin, Hamburg oder München. Durch den starken Nachfrageüberhang werden die Mieten weiter steigen, während die Zinsen für Baukredite auch in naher Zukunft niedrig bleiben. Ein Immobilienkauf ist aus diesem Grund für Kapitalanleger nach wie vor eine attraktive Option, die eine verhältnismäßig hohe Rendite erwarten lässt.

Sind angesichts der stark gestiegenen Kaufpreise noch ausreichende Renditen erzielbar?

Beim Kauf einer Neubauimmobilie sind Renditen bis zu vier Prozent – bei Mikro-Apartments auch bis zu sechs Prozent – realisierbar. Aber auch für Eigennutzer lohnt sich der Kauf: Statt monatlich Mietzahlungen zu leisten, bauen Käufer Vermögen auf und profitieren von der positiven Wertentwicklung.

Worauf sollten Anleger bei der Auswahl des Standorts einer Wohnung als Kapitalanlage achten?

Bei der Auswahl einer wertstabilen Immobilienanlagemöglichkeit ist die Lage eines der wichtigsten Kriterien. Besonders in den urbanen Ballungszentren, in denen Project Immobilien tätig ist, liegt die Nachfrage nach wie vor deutlich über dem Angebot – die Großstädte boomen. Sie bieten nicht nur ein breitgefächertes kulturelles Angebot, sondern auch gute Arbeitsplatzmöglichkeiten und eine attraktive Infrastruktur.

Welcher Standort ist auch Ihrer Sicht besonders aussichtsreich?



Besonders lukrativ gestaltet sich aktuell der Kapitalanlagemarkt in Berlin: Die Landeshauptstadt punktet mit dynamischen Preis- und Mietentwicklungen sowie noch relativ moderaten Verkaufspreisen in den städtischen Randlagen und erzielbaren Renditen von bis zu sechs Prozent.

Bis 2030 wird sich die Bevölkerungszahl in Berlin voraussichtlich um weitere 200.000 Einwohner erhöhen, was die Wohnmarktbedingungen weiter verschärft. Das Risiko für die Kapitalanleger ist in günstigen Lagen gering: Angebote in Ballungszentren werden aktuell ohne Leerstand in Rekordzeit vermietet. Besonders Berlin wird dadurch für Kapitalanleger auch in Zukunft sehr interessant bleiben.

Interview: Barbara Kösling

Foto: Project Immobilien