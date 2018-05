Baufinanzierung trotz laufender Kredite – Mission Impossible?

Wer verschiedene Ratenkredite laufen hat, kann Schwierigkeiten beim Abschluss einer Baufinanzierung bekommen. Viele Banken betrachten solche Eigenheimkäufer in spe kritisch. Der Finanzdienstleister Dr. Klein gibt Tipps, wie ein Abschluss trotzdem gelingen kann und ob er auch bei einem negativen Schufa-Eintrag möglich ist.

Gerade in der anhaltenden Niedrigzinsphase sind Kredite so günstig wie nie. Es liegt daher nahe, sich Wünsche direkt zu erfüllen und ein Darlehen aufzunehmen – egal, ob für das Studium der Kinder, die Familienkutsche oder den Sommerurlaub.

Aber was, wenn zu den vielen kleinen Wünschen auf einmal ein großer hinzukommt – der Traum vom Eigenheim? „Kein Grund zur Sorge“, meint Oliver Seemann, Spezialist für Baufinanzierung und Ratenkredit bei Dr. Klein in Fellbach, und erklärt, wie die Baufinanzierung trotz laufender Verpflichtungen funktioniert.

Eins, zwei oder drei – wie viele Privatkredite sind zu viel?

Matthias und Kirsten Lehmann (Name geändert) können ihr Glück kaum fassen, nach langer Suche haben sie endlich das perfekte Haus gefunden: ein wunderschönes Einfamilienhaus mit Garten im Stuttgarter Vorort Waiblingen.

Der Traum von den eigenen vier Wänden scheint zum Greifen nahe, wäre da nicht ein Problem: Für ihre große Hochzeitsfeier und das neue Auto haben sie bereits zwei Kredite aufgenommen, die sie nun abzahlen. Aufgrund ihres hohen monatlichen Nettoeinkommens von 4.500 Euro stellen sie dennoch eine Finanzierungsanfrage bei ihrer Hausbank. Doch sie bekommen eine Absage.

Seemann berät häufig Kunden, die sich in einer solchen Situation befinden. Wenn der Vertrag mit der Bank unterzeichnet ist, atmen die meisten Verbraucher erst einmal durch und der Kreditvertrag landet nicht selten im hintersten Fach des Aktenschrankes. Dabei erhält man bei einem Wechsel oft bessere Zinskonditionen und spart so teils hohe Kosten ein.

Kreditkonditionen überprüfen

Wer meint, sich aufgrund der monatlichen Belastungen durch Privatkredite keine Baufinanzierung leisten zu können, sollte sich daher zunächst professionellen Rat suchen. „Ich prüfe bei meinen Kunden immer die bestehenden Ratenkredite. Durch die Zusammenarbeit mit zahlreichen Bankpartnern können wir bei Dr. Klein viele Angebote vergleichen und die Erfahrung zeigt: Fast immer sind günstigere Konditionen zu bekommen“, so Seemann.

Auch bei der Familie Lehmann ist der Weg in die eigenen vier Wände ohne Probleme möglich. Der Spezialist Seemann holt kurzerhand Angebote für die zwei laufenden Ratenkredite ein, legt sie zu einem Kredit zusammen und schließt einen neuen Vertrag mit deutlich besseren Konditionen ab. Die monatliche Belastung reduziert sich von 495 Euro auf 275 Euro und das Paar kann sich die Finanzierung seines Hauses leisten.

„Im Bereich der Baufinanzierung gibt es keine pauschalen Antworten“, weiß Seemann. „Jeder Fall ist individuell und selbst für Interessenten mit mehreren laufenden Krediten ist der Weg in die eigenen vier Wände nicht unmöglich. Eine gute Beratung ist in diesem Fall allerdings Pflicht.“ Dem Spezialisten ist es wichtig, seinen Kunden eine langfristig solide Finanzierung zu vermitteln. Die monatliche Rate muss für Kreditnehmer auf Dauer ohne große Einschränkungen tragbar sein.

Regelmäßiges Einkommen entscheidend

„Wer Privatkredite aufgenommen hat und dennoch ein Eigenheim finanzieren will, sollte in jedem Fall ein regelmäßiges Einkommen haben. Und: Das eigene Vermögen, bestehend aus Bankguthaben, Aktiendepots, Immobilien oder anderen Vermögenswerten, sollte mindestens so hoch sein wie die laufenden Kreditverpflichtungen. Im besten Fall fließt ein Teil dieses Privatvermögens zudem als Eigenkapital in die Baufinanzierung ein.“

So war es auch bei Familie Lehmann. Sie profitierte nicht nur von der Kreditoptimierung, sondern auch von ihrem hohen Haushaltseinkommen sowie dem angesparten Eigenkapital aus einem Bausparvertrag. „Wenn bereits zu viele laufende Verpflichtungen bestehen und gleichzeitig wenig Erspartes vorhanden ist, rate ich Interessenten dazu, sich noch ein wenig zu gedulden. Ich stelle in diesem Fall gemeinsam mit den Kunden einen soliden Finanzplan auf, damit sie ihren Wunsch nach einem Eigenheim so schnell wie möglich und mit gutem Gewissen umsetzen können“, erklärt Seemann.

