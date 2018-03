“Das Triple perfekt gemacht”

Die DVAG ist mit Blick auf das Jahr 2017 erneut Klassenbeste. Im Rahmen der Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das vergangene Jahr sprach Cash. mit Andreas Pohl, Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Vermögensberatung AG, über die erfolgreichsten Produktsparten, die Integration des Generali-Exklusivvertriebs, die Gewinnung neuer Mitarbeiter und über die Folgen der neuen Regulierung.

Cash.: Die DVAG konnte das Geschäftsjahr 2017 erneut mit einem deutlichen Plus gegenüber dem Vorjahr abschließen. Wie sehen die Zahlen konkret aus?

Pohl: Ich bin sehr zufrieden! Wir haben erneut in jeder Hinsicht Rekorde für die Deutsche Vermögensberatung aufgestellt und das “Triple” perfekt gemacht. Der Umsatz liegt jetzt bei der absoluten Bestmarke von 1,35 Milliarden Euro. Ein Plus von drei Prozent! Das ist für uns nicht nur zum dritten Mal in Folge das beste Ergebnis der Unternehmensgeschichte – wir haben damit auch unsere Marktführerschaft als größte eigenständige Finanzberatung in Deutschland weiter ausgebaut.

Die weiteren Zahlen sprechen für sich: Der Gewinn erhöhte sich um 3,8 Prozent. Und der Gesamtbestand der betreuten Verträge liegt auf dem starken Spitzenwert von 193,7 Milliarden Euro Gesamtvolumen. Ich bin stolz auf meine “Mannschaft” – an dieser Stelle ein großes Dankeschön an mein Team für diese herausragende Leistung! Es ist ein optimaler Ausgangspunkt, um noch besser und erfolgreicher zu werden und unser erklärtes Wachstumsziel “Next Level” für die DVAG auch 2018 zu erreichen.

Welche Produktsparten haben in besonderer Weise zu diesem Ergebnis beigetragen?

Pohl: Wir haben in allen Sparten hervorragende Arbeit geleistet. Vor allem das Investmentgeschäft hat deutlich zugelegt: Mit sensationellen 36 Prozent Zuwachs liegen wir jetzt beim Neugeschäft mit Investmentfonds bei 2,4 Milliarden Euro. Auch Sparpläne sind wesentliche Erfolgsträger in diesem Bereich. Rund 183.000 neue Fondssparpläne haben wir unserem Partner Deutsche Bank zugeführt und damit die Bedeutung der Geldanlage als unverzichtbarem Bestandteil unserer Allfinanzberatung unterstrichen.

Seite zwei: Die Lebensversicherung am Scheideweg?