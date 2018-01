Ferienimmobilien: Preise im Aufwärtstrend

Die Preise für Ferienimmobilien in Deutschland sind 2017 einem aktuellen Marktbericht zufolge in fast allen Ferienregionen gestiegen. Die teuersten Immobilien finden sich demnach auf Sylt, am Tegernsee und an der Lübecker Bucht.

Dies geht aus dem aktuellen Marktbericht für Ferienimmobilien in Deutschland hervor, den das Maklerhaus von Poll Immobilien in Kooperation mit dem Ferienwohnungsportal Best Fewo vorgelegt hat.

Demnach ist sowohl in den klassischen Urlaubsorten an Nord- und Ostsee, in der Alpenregion, den Mittelgebirgsregionen wie auch dem Schwarzwald, dem Harz, dem Thüringer Wald und dem Sauerland eine gestiegene Nachfrage festzustellen.

Das Angebot an geeigneten Immobilien, die sich sowohl zur Selbstnutzung als auch zur Vermietung eignen und darüber hinaus in Bestlage befinden, sei in den Top-Regionen begrenzt.

Bis zu 16 Millionen Euro auf Sylt

Die teuersten Immobilien finden sich nach den Ergebnissen des Marktberichts auf Sylt, am Tegernsee, an der Lübecker Bucht, am Chiemsee sowie auf Norderney.

Die Preise für ein Einfamilienhaus in bester Lage auf Sylt würden von 6,5 bis zu 16 Millionen Euro reichen. Am Tegernsee könnten Anwesen in bester Lage 3,75 bis 6,5 Millionen Euro erzielen. In der Lübecker Bucht müssten Käufer zwischen 750.000 und vier Millionen Euro aufbringen.

Das Preisgefüge in den untersuchten Mittelgebirgsregionen Bayerischer Wald, Eifel, Harz, Sauerland und Schwarzwald liege deutlich unter diesen Werten. Ein Schwarzwaldhaus in bester Lage und gutem Zustand könne ein Transaktionsvolumen von 500.000 bis 1,05 Millionen Euro erreichen.

Zum Vergrößern bitte auf die Tabelle klicken

Viele Käufer sehen Domizil als Kapitalanlage

Der Wunsch nach einem eigenen Feriendomizil in der Region, in der man ohnehin seit Jahren seinen Urlaub verbringt, sei weiterhin das Hauptmotiv für den Erwerb einer Ferienimmobilie. Neben der reinen Eigennutzung würden Ferienimmobilien aber auch als Kapitalanlage immer interessanter.

Für die Einnahmen aus der Vermietung sind die Aufenthaltsdauer der Urlauber und die Übernachtungspreise wichtige Aspekte, die es zu beachten gilt. Auf Basis der Daten des Portals Best Fewo liefere der Marktbericht auch zu diesen Themen Informationen.

Dass den Eigentümern von Ferienimmobilien der Nachschub an Urlaubern nicht ausgehe, würden aktuelle Studien belegen. Das beliebteste Urlaubsland der Bundesbürger ist und bleibe Deutschland. (bk)

Foto: Shutterstock