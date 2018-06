Immobilienportfolio in Bayern erworben

Die Feldkirchen 1 Invest & Verwaltungs GmbH, eine 50-Prozent Beteiligung der Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH (REA), hat ein Immobilienportfolio bestehend aus 200 Wohneinheiten mit einer vermietbaren Fläche von ca. 20.300 Quadratmetern im Speckgürtel von Straubing (Bayern) erworben. Verkäufer des Portfolios ist eine deutschlandweit tätige Immobiliengesellschaft. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Mitte der 1950er Jahre errichtete, mit rund zehn Prozent Leerstand nahezu vollständig vermietete Wohnanlage wurde in den letzten Jahren umfassend modernisiert und ist technisch und baulich auf dem aktuellen Stand. Das Portfolio beinhaltet daher Wohnraum mit großem Potenzial – so bieten insbesondere die bestehenden Vermietungspotenziale einen Werthebel hinsichtlich der zukünftigen Bewirtschaftung. Zudem hält das insgesamt 78.000 Quadratmeter große Grundstück des Portfolios noch viel unbebaute Flächen bereit, die weiteres bauwirtschaftliches Potential hergeben.

Das Wohnimmobilienportfolio in Straubing soll jährlich voraussichtlich rund 1,2 Millionen Euro Nettokaltmieten und eine Rendite im mittleren einstelligen Prozentbereich erwirtschaften. Damit setzt die REA und ihre Beteiligung die Strategie der verstärkten Bestandshaltung im wohnwirtschaftlichen Bereich (“bezahlbarer Wohnraum”) weiter um.

Verkehrsgünstig gelegen, mit hoher Erwerbstätigenquote

Mit seinem Standort in Straubing, einer kreisfreien Stadt im Regierungsbezirk Niederbayern in Ostbayern mit rund 47.000 Einwohnern, liegt das Portfolio in der Kernregion der REA und ihrer Beteiligungen. Die Stadt zeichnet sich durch ihre verkehrsgünstige Lage, einen hohen Beschäftigtensatz, die Entwicklung von Wissenschafts- und Hochschulfunktionen sowie eine Reihe von “weichen” Standortfaktoren aus, zu denen die historische Innenstadt, die Lage an der Donau und die unmittelbare Nähe zum Bayerischen Wald gehören.

Die Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH und ihre Beteiligungen sind zuversichtlich, zeitnah weitere Immobilientransaktionen zum Abschluss zu bringen. In 2018 wurde neben den Wohneinheiten in Feldkirchen/Straubing bisher eine weitere Verkaufstransaktion eines Immobilienportfolios durch die Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH und eine ihrer Beteiligungen abgeschlossen. (fm)

