Die Top Zehn erfolgreichsten Assetmanager 2017

Welche Gesellschaften konnten sich 2017 am deutschen Absatzmarkt durchsetzen? Während die ersten drei Plätze an die Assetmanager mit dem höchsten Marktanteil gehen, erstaunt der Erfolg von kleineren Investmentgesellschaften.



Wie misst man den Erfolg von Assetmanagement-Gesellschaften? Während Fondsmanager mit ihrer Benchmark verglichen werden, oder die erwirtschaftete Rendite sowie das Rendite-Risiko-Verhältnis betrachtet werden, kann man Assetmanager ähnlich wie andere Unternehmen bewerten, nach ihren Gewinnen oder ihrem Absatz.

Deutsche AM auf Platz eins

Sucht man nach den erfolgreichsten Assetmanagern auf dem deutschen Absatzmarkt, findet man die Antwort in der Statistik des Deutschen Fondsverbandes BVI, der die Zuflüsse in offene Publikumsfonds (ohne Sachwerte) nicht nur nach Assetklassen, sondern auch nach Gesellschaften aufgegliedert hat. Das Netto-Mittelaufkommen ist der Saldo aus Brutto-Zu- und -Abflüssen.

Das beste Ergebnis nach diesem Maßstab hat im laufenden Jahr 2017 (Stand: 31.10.17) die Deutsche Asset Management Gruppe (Deutsche AM) erreicht, die nach Abzug der Abflüsse über 14.800 Millionen Euro absetzte. Dieser erste Platz kommt erwartet, da die Deutsche AM mit einen Marktanteil von über einem Viertel der größte Assetmanager am deutschen Absatzmarkt ist.

Auf Platz zwei der absatzstärksten Gesellschaften folgt die Allianz AM Gruppe mit knapp 13.800 Millionen Euro. Platz drei belegt Union Investment, mit einem Netto-Mittelaufkommen von rund 10.000 Millionen Euro. Auch diese beiden Unternehmen haben gleichzeitig einen hohen Marktanteil, wobei Union Investment mit 15,4 Prozent leicht vor Allianz AM (15,3 Prozent) liegt.

Amundi schafft es nicht in die Top Zehn

Überraschen dürfte der Erfolg der Flossbach von Storch Gruppe, die über 4.238 Millionen Euro auf dem deutschen Markt absetzen konnte, bei einem Marktanteil von 2,5 Prozent. Damit liegt der Assetmanager noch vor der Blackrock AG, die nur 3.529 Millionen Euro absetzte, aber einen Marktanteil von über fünf Prozent hat.

Der größte Assetmanager Europas, die Amundi Gruppe, erreicht mit 1,5 Prozent Platz zehn der Gesellschaften mit dem höchsten Marktanteil, konnte aber lediglich 29,8 Millionen Euro absetzen und landet damit auf Platz 32 von 51 betrachteten Assetmanagern.

Dafür konnten sich relativ kleine Unternehmen am Absatzmarkt behaupten. Hansainvest, Warburg und LBBW gehören zwar nicht zu den zehn Investmentunternehmen mit den höchsten Marktanteilen, doch alle drei zählen zu den erfolgreichsten Assetmanagern 2017. (kl)

Foto: Shutterstock