Neuer Head of Finance bei Wiwin

René Theis ist ab sofort Head of Finance der nachhaltigen Investmentplattform Wiwin (www.wiwin.de).

Der ehemalige Leiter Gesamtbanksteuerung der PSD Bank West soll die Prozesse des Mainzer Unternehmens im Finanzbereich weiter professionalisieren, um so die Weichen für zusätzliches Wachstum zu stellen und den Zugang der Investmentplattform zum Kapitalmarkt zu ebnen.

Bei der PSD Bank West war René Theis für den Finanzbereich, die digitale Transformation der Bank und die Sicherstellung der bankenaufsichtsrechtlichen Anforderungen des Kreditinstituts zuständig. Davor war der gebürtige Koblenzer unter anderem mehrere Jahre bei der japanischen Großbank Mizuho Bank und der Comdirect Bank tätig.

Mit dem Wechsel zur Mainzer Investmentplattform ist der erfahrene Banker einer Herzensangelegenheit gefolgt: “Ich will endlich aktiv dazu beitragen, die Finanzbranche nachhaltiger zu machen – und genau dazu bietet mir WIWIN mehr denn je die Gelegenheit”, sagt der 37-Jährige.

Bereits im ersten Quartal dieses Jahres hat Wiwin rund zehn Millionen Euro an nachhaltige Projekte und Start-ups vermittelt. Zum Vergleich: In 2021 betrug das Anlagevolumen insgesamt etwa 20 Millionen Euro. “Daran möchte ich mit meiner Arbeit anknüpfen und meinen Teil dazu beitragen, das Geschäftsmodell weiter zu skalieren”, erklärt René Theis.

Er wird mit seiner umfangreichen Expertise das bestehende Managementteam rund um Sigrid Niederlintner (Head of Marketing & Organisation, Prokuristin), Jonas Klose (Head of Sales & Product, Prokurist) und Gunter Greiner (Head of Investments & Portfolio Management) ergänzen.