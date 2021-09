Neuer Manager Finance & Controlling bei AS Unternehmensgruppe

Sebastian Onischke ist seit mehr als zehn Jahren in der Bilanzbuchhaltung für verschiedene Unternehmen und bekannte Marktteilnehmer aus der Immobilienwirtschaft tätig, teilt die AS Unternehmensgruppe mit. Neben seiner zusätzlichen Qualifikation als geprüfter Controller war demnach in verschiedenen Positionen im Accounting tätig.

So habe er drei Jahre Erfahrung als Accounting Manager bei der Akelius GmbH in Berlin gesammelt, einem Tochterunternehmen der schwedischen Akelius Residential Property AB. Expertise, auch in der Personalführung, konnte er sich als Leiter Finanzen sowie später als Leiter Rechnungswesen und Controlling aneignen, so die Mitteilung. Onischke soll demnach das Team der AS Unternehmensgruppe im Berliner Büro verstärken.

„Da wir in den vergangenen Monaten unseren Wachstumskurs konsequent weiter vorantreiben konnten und sowohl unser Eigenbestands- als auch unser Privatisierungsportfolio überproportional ausbauen konnten, muss dieses Wachstum gestützt und gesichert werden. Ich freue mich daher, dass Sebastian Onischke nun in unserem Haus hinsichtlich Accounting, Finance & Controlling Verantwortung übernimmt,“ so Andreas Schrobback, CEO und Gründer der AS Unternehmensgruppe Holding.