Theodor Randelshofer, Vorsitzender Geschäftsführer der DF Deutsche Finance Solution, spricht im Interview über den Gewinn des Financial Advisors Awards 2020 in der Kategorie Sachwertanlagen AIF, wie sich Privatanleger Seite an Seite mit institutionellen Investoren an einzelnen Objekten beteiligen können und welche Rolle die Digitalisierung im Vertrieb spielt. Deutsche Finance ist Partner der Cash. Financial Advisors Awards.