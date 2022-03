Greenman bringt europäischen Lebensmittel-Immobilienfonds

Der „Greenman European Supermarkets“ (GES) wird europaweit in Immobilien aus dem Bereich des Lebensmittelhandels investieren. Dafür sollen sowohl Vertriebs- und Logistikimmobilien wie auch Einzelhandelsplattformen, welche im Lebensmittelhandel verankert sind, angekauft werden.

GES erhielt im vergangenen Jahr die behördliche Genehmigung und hat bereits ein Portfolio von sechs Carrefour-Supermärkten in Frankreich angekauft. Sie wurden über Greenman Arth, der französischen Sparte der Greenman Gruppe, erworben. Bisher sind über 10 Millionen Euro für den GES gezeichnet und es befinden sich weitere Projekte in der Pipeline, um die künftigen Wachstumsziele des Fonds zu unterstützen. Bis 2025 soll GES einen Bruttovermögenswert von 500 Millionen Euro erreichen.

David O’Maera, Head of Distribution bei Greenman, sagt: “Wir haben mit unserem Flaggschiff-Fond Greenman OPEN (OPEN), welcher in Immobilien des Lebensmitteleinzelhandels in Deutschland investiert, großen Erfolg gehabt. Über Investitionen in andere EU-Länder wollen wir mit dem GES an die Erfolge von OPEN anknüpfen, der zuletzt einen Meilenstein von einer Milliarde Euro Assets under Management erreichte.

Der europäische Lebensmittelmarkt entwickelt sich bisweilen dynamisch. Einzelhändler müssen investieren und sich den verändernden Gegebenheiten anpassen, um relevant zu bleiben. Dabei verändern sich auch ihre Bedürfnisse an Immobilien. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Erfahrung bezüglich Auswahl, Erwerb und Verwaltung von europäischen Lebensmittelimmobilien unter hohem Wettbewerbsdruck uns ideal im Markt positioniert. Dabei ermöglichen uns auch unsere bestehenden Partnerschaften zu Europas Top-Einzelhändlern und Top-Entwicklern, für unsere Investoren vielversprechende Markt-Opportunitäten wahrzunehmen.

Als „Light Green“-Fonds gemäß Artikel-8 der EU-Offenlegungsverordnung, wird GES schwerpunktmäßig auf Nachhaltigkeit und die Minimierung von negativen Umweltauswirkungen im Portfolio abzielen. Der Fokus liegt dabei zunächst auf der Energieunabhängigkeit durch Solaranlagen und der nachhaltigen Lebensmittelproduktion über vertikale Landwirtschaft.

Wir konzipieren den GES als attraktives Vehikel für Investoren, die konsistente, nachhaltige und langfristige Erträge neben der regelmäßigen Liquidierung von wachsenden Nettoinventarwerten suchen.“