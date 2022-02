HEP bringt Leistungsbilanz 2020/2021

Die HEP Kapitalverwaltung AG blicke „auf ein starkes Finanzjahr 2020 zurück“, teilt das Unternehmen mit. Rund 2.500 Anleger, zwölf ausplatzierte Fonds sowie 18 Solarparks in Eigenbetrieb untermauern demnach das Ergebnis des baden-württembergischen Experten für weltweite Solarparks und Solarinvestments. Dabei steigerte das Unternehmen das platzierte Eigenkapital von 31 Millionen Euro in 2019 auf 86,3 Millionen Euro in 2021.

Von den Publikumsfonds entwickelten sich die beiden Altfonds „Solar Spremberg“ und „Solar Nordendorf“ den Angaben zufolge erneut plangemäß und ermöglichten Ausschüttungen von acht Prozent bezogen auf das Kommanditkapital.

Verkauf von „Solar England 1“

Durch den Verkauf des Solarparks Trefullock erreichten Anleger der Beteiligung „Solar England 1“ einen Gesamtrückfluss von 240,50 Prozent. Dies entspricht HEP zufolge einer realisierten Rendite (IRR) von 11,21 Prozent. Die Ausschüttung aus dem Verkauf in Höhe von 164 Prozent sei bereits erfolgt.

Anleger des Fonds „Solar Japan 1“ erhielten eine Ausschüttung in Höhe von 4,50 Prozent. Damit liegt die kumulierte Ausschüttung bis zu diesem Zeitpunkt weiterhin über der ursprünglich prognostizierten Gesamtausschüttung.

Platzierungsvolumen von „Solar Portfolio 2“ erhöht

Zum Ende des Jahres 2020 wurde der Publikums-AIF „HEP – Solar Portfolio 1“ geschlossen. Dabei übertraf die Nachfrage an dieser Beteiligung zum Ende der Platzierungsphase das Angebot. Anleger erhielten zum 30. September 2021 die zweite planmäßige Ausschüttung. Sie beläuft sich auf sieben Prozent.

Seit Januar 2021 befindet sich der Publikums-AIF „HEP – Solar Portfolio 2“ in der Platzierung. Für diesen Fonds wurde zum 19. Dezember 2021 eine Erhöhung des Kommanditkapitals auf bis zu 90 Millionen Euro beschlossen. Der aktuelle Platzierungsstand beträgt rund 58 Millionen Euro (Stand 21. Januar 2022).