Ehemaliger Commerz-Real-Manager Michael Kohl wechselt zu KGAL

Michael Kohl übernimmt zum 1. September 2022 als Head of Open Investment Funds die strategische Produktverantwortung und -entwicklung für die offenen Fonds der KGAL Investment Management GmbH & Co. KG.

Dies betrifft den 2019 aufgelegten Immobilienfonds Immosubstanz sowie den im nächsten Jahr geplanten offenen Infrastruktur-Publikumsfonds, teilt das Unternehmen mit. Gleichzeitig werde Kohl auch die Neuproduktentwicklung der gesamten KGAL-Gruppe in diesem Bereich unterstützen.

Michael Kohl kann hierbei auf mehr als 25 Jahre Erfahrung als Steuerberater und Prokurist bei EY sowie in Führungspositionen im Commerzbank-Konzern zurückgreifen, so KGAL. Nach Stationen bei der Commerz Real AG, zuständig für alle Sachwertfonds des Unternehmens, war er zuletzt als Managing Director bei der Commerzbank AG verantwortlich für das Asset Management im Privatkundengeschäft. „Durch sein Verständnis für vertriebliche Anforderungen und Bankenvorgaben wird er einen wesentlichen Beitrag zur Auflage von nachhaltigen Fonds nach der EU-Offenlegungs- und Taxonomie-Verordnung durch die KGAL Investment Management GmbH & Co. KG leisten können“, heißt es in der Mitteilung.

„Auf Basis unseres starken institutionellen Geschäfts wird die KGAL mit attraktiven offenen Fondsprodukten in ihren Kernfeldern Immobilien und Erneuerbare Energien auch für Retail-Kunden relevant sein“, betont Florian Martin, Geschäftsführer der KGAL Investment Management GmbH & Co KG. Die KGAL werde hierbei einen besonderen Fokus auf nachhaltige Fonds nach den EU-Vorgaben legen, die seit August geltenden vertrieblichen Anforderungen nach MiFID II erfüllen und damit das zunehmende Interesse der Anleger nach diesen Produkten befriedigen.