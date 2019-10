Acht RWB-Fonds kündigen Ausschüttungen an

In den kommenden Wochen zahlen acht Dachfonds der RWB PrivateCapital Emissionshaus AG an Privatanleger aus. Damit schüttet der Spezialist für Private Equity nach eigenen Angaben mit insgesamt 13 Auszahlungen so häufig aus wie nie zuvor innerhalb eines Jahres.

Anleger der folgenden Fonds können sich über eine Ausschüttung freuen: RWB Secondary I, II und IV, RWB Germany III, RWB India I und III, RWB Infrastructure India sowie RWB China I. Die Anleger erhalten je nach Fonds zwischen zehn und 20 Prozent. Im einzelnen handelt es sich um folgende Fonds:

RWB Secondary I (20%)

RWB Secondary II (10%)

RWB Secondary IV (10%)

RWB Germany III (15%)

RWB India I (15%)

RWB India III (15%)

RWB Infrastructure India (15%)

RWB China I (10%)

„Eine ganze Reihe unserer Private-Equity-Dachfonds ist jetzt so weit gereift, dass die Frequenz der Auszahlungen deutlich zugenommen hat“, sagt Norman Lemke, Mitgründer und Vorstand der RWB. „Die kommende Ausschüttungsserie ist auch ein erneuter Weckruf an alle, die im Umfeld von Niedrig- bzw. Strafzinsen nach einer ertragreichen Anlagealternative suchen.“

Anleger der Fonds RWB Secondary II und India I erhalten bereits die sechste Auszahlung. Der RWB Germany III leistet pünktlich zum Liquidationsbeginn die erste Auszahlung.

Foto: RWB