Paribus kehrt ins Publikumsgeschäft zurück – mit einem Private Equity Fonds

Die Hamburger Paribus-Gruppe startet den Vertrieb des Fonds Paribus Private Equity Portfolio. Der Publikums-AIF wird in mindestens zwei Private-Equity-Dachfonds investieren. Die Renditeprognose ist für einen solchen Fonds recht hoch.

Im Anlagefokus des neuen alternativen Investmentfonds (AIF) für Privatanleger stehen kleine bis mittelgroße Unternehmen mit Tätigkeitsschwerpunkt Europa, die sich bereits in einer reiferen Entwicklungsphase befinden, teilt Paribus mit. Anleger können sich ab einer Mindestanlagesumme von 20.000 Euro zuzüglich eines Aufgabeaufschlags von bis zu 5 Prozent beteiligen.

Der Fonds ist als ein sogenannter Blindpool konzipiert und wird sich an mindestens zwei Private-Equity-Zielfonds beteiligen, die ihrerseits in mehrere Portfoliofonds investieren. Es handelt sich also um einen Dach-Dachfonds. Dennoch liegt das prognostizierte Ergebnis des Fonds nach IRR im Basisszenario über eine Laufzeit von zehn Jahren bei 8 Prozent. Das ist für diese Art von Fonds recht hoch.

Astorius-Gruppe als Partner

Als Partner hat Paribus die Astorius-Gruppe gewinnen können. Als erster Zielfonds für das Paribus Private Equity Portfolio ist der Astorius Capital Select Teilfonds (Astorius ACS) geplant. Darüber hinaus ist die Investition in einen weiteren Teilfonds der Astorius-Gruppe mit ähnlicher Anlagestruktur vorgesehen. KVG ist die hauseigene Paribus Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH.

Die Einwerbung des Eigenkapitals übernimmt die Paribus Invest GmbH. „Mit seinem individuellen Rendite-Risiko-Profil ist die Assetklasse Private Equity ein ausgezeichneter Baustein zur besseren Diversifizierung des Portfolios. Dies gilt umso mehr im anhaltenden Niedrigzinsumfeld. Privatanleger können für eine ausreichende Risikostreuung auch in Private-Equity-Dachfonds investieren“, erklärt Christian Drake, Geschäftsführer der Paribus Invest GmbH.

Zielvolumen 20 Millionen Euro

Die Paribus-Gruppe plant, das Kommanditkapital in Höhe von 20 Millionen Euro für das Paribus Private Equity Portfolio bis zum 31. Dezember 2021 einzuwerben. Das Anlagekapital wird bis spätestens 2024 in maximal vier Raten abgerufen. Die Laufzeit des Publikums-AIF ist zunächst auf zehn Jahre bis zum 31. Dezember 2031 angelegt. Diese kann mit Zustimmung der Gesellschafter um bis zu vier Jahre verlängert werden.

Paribus war zuvor auf Immobilien- und Schienenfahrzeugfonds spezialisiert und hatte zuletzt 2015 einen echten Publikumsfonds aufgelegt. 2016 folgte ein weiterer Publikumsfonds, der sich aber hauptsächlich an Stiftungen richtete. Seitdem war es um das Unternehmen, das sich auch durch die Übernahme von Fonds des insolventen Anbieters Wölbern Invest einen Namen gemacht hat, still geworden.

Foto: Paribus