Jochen Schenk hört bei Real I.S. auf – neue Chefin kommt

Neben Christine Bernhofer wird wie bisher Bernd Lönner als stellvertretender Vorsitzenden dem Vorstand der Real I.S. Gruppe angehören, teilt das Unternehmen mit. Ein Auswahlverfahren für einen dritten Vorstand sei mit den Schwerpunkten Investment und Asset-Management „bereits in vollem Gange“.

Jochen Schenk, langjähriger Vorstandsvorsitzender der Real I.S. Gruppe, hat seinen Vertrag den Angaben zufolge aus Altersgründen nicht verlängert und tritt von seinen Aufgaben bei Real I.S. zurück. Er werde aber auch nach seinem Ausscheiden „weiterhin in nichtoperativen Funktionen in der Immobilienbranche aktiv bleiben“.

Christine Bernhofer war vor einem Jahr in den Vorstand von Real I.S. berufen worden. Zuvor war sie in verschiedenen leitenden Positionen in der Immobilienwirtschaft tätig. Von 2016 bis 2023 war sie CEO der Swiss Life KVG und ab 2019 zusätzlich auch COO von Swiss Life Asset Managers Deutschland.

Davor war sie Managing Director (CFO/COO) der UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH und Head of Fund Operations Real Estate Europe der UBS Global Real Estate. Bis 2005 war Bernhofer Managing Director (CFO/COO) der TMW Pramerica Property Investment und dabei unter anderem verantwortlich für den Aufbau der Kapitalanlagegesellschaft und für die Entwicklung der Unternehmensstrategie.

Neben der angekündigten Staffelübergabe im Vorstand, wird die Real I.S. ein umfassendes Digitalisierungsprogramm beschleunigen, kündigt das Unternehmen an. Stephan Mühlbauer, Generalbevollmächtigter der Real I.S. und Geschäftsführer der Real I.S. Investment GmbH, lenkt seit Jahresbeginn neben Operations auch die Information Technology und das Digitalisierungsprogramm.