Die fairsten Firmenversicherer aus Kundensicht

Welche Firmenversicherer überzeugen die Versicherungsnehmer mit verlässlichem Schutz, gutem Preis-Leistungs-Verhältnis und Kundenorientierung? Dieser Frage ist das Kölner Analysehaus Servicevalue nachgegangen und hat hierzu die Kunden von 26 Anbietern befragt.

Acht Versicherer wurden von ihren Kunden mit “sehr gut” bewertet, weitere sieben mit “gut”. Insgesamt wurden 1.859 Kundenurteile zu 19 Leistungs- und Servicemerkmalen aus fünf Bewertungdsimensionen eingeholt: Kundenberatung, -kommunikation, Preis-Leistungs-Verhältnis, Schutz und Vorsorge sowie Kundenservice.

Viermal “sehr gut” für Allianz und Württembergische

Das Gesamt-Urteil “sehr gut” erhielten die Versicherer Allianz, Axa, Debeka, Die Continantale, LVM, Provinzial, SV Sparkassenversicherung, Württembergische und Zurch (in alphabetischer Reihenfolge).

Allianz und Württembergische konnten in gleich vier Bewertungdsimensionen die Note “seht gut” erreichen. Lediglich in der der Kategorie Kundenberatung bewerteten die Allianz-Kunden die Leistung des Versicherers nur mit “gut”. Das gleiche Kundenurteil erging für die Württembergische in der Kategorie Schutz und Vorsorge.

Zufriedenheit bei Preis-Leistungs-Verhältnis deutlich gestiegen

Die Provinzial ist aus Kundensicht in den Kategorien Kundenkommunikation, Schutz und Vorsorge sowie Preis-Leistungs-Verhältnis “sehr gut”, bei Kundenberatung und Kundenservice immer noch “gut”. Auch die Debeka überzeugte ihre Kunden in drei Kategorien: Bei Kundenberatung, Kundenkommunikation sowie Schutz und Vorsorge bewerteten sie den Versicherer mit “sehr gut”.

Laut Servicevalue haben sich die Versicherer insgesamt in vier der fünf Kategorien verbessert. Die Zufriedenheit bei Preis-Leistungs-Verhältnis und Kundenkommunikation ist demnach deutlich gestiegen. Beim Kundenservice liege der Branchenschnitt auf Vorjahresniveau, wobei sich der Abstand zwischen Top-Anbieter und hinterem Feld deutlich verkleinert habe. (jb)

