Ranking: Die kundenorientiertesten Krankenkassen

Um die gesetzlichen Krankenversicherer in Deutschland steht es derzeit so gut wie schon lange nicht mehr. Doch welchen Krankenkassen sind die Kunden derzeit am zufriedensten? Die Antwort liefert eine Untersuchung des Analysehauses Servicevalue.

Die 110 gesetzlichen Krankenversicherer der Bundesrepublik haben im vergangenen Jahr einen Überschuss von 3,1 Milliarden Euro erzielt. Dieses Finanzplus machte sich laut Servicevalue bei einigen Versicherten durch Beitragssenkungen zu Anfang des Jahres bemerkbar.

Allerdings sei der Preis allein nicht entscheidend für die langfristige Bindung der Versicherten, da auch Leistung und Service überzeugen müssen.

Aus diesem Grund hat Servicevalue für den “Serviceatlas Krankenkassen 2018” schon zum achten Mal die 32 größten deutschen Krankenkassen anhand von acht Leistungskategorien untersucht.

Sechzehn Krankenkassen ausgezeichnet

Insgesamt haben sich dabei zehn Kassen die Höchstwertung “sehr gut” sichern können, namentlich die erstplatzierte Audi BKK, gefolgt von BIG direkt gesund, der Knappschaft, Viactiv Krankenkasse, AOK Plus, Pronova BKK, SBK, hkk Handelskrankenkasse, Techniker Krankenkasse und der IKK classic.

Weitere sechs Krankenkassen erhielten Servicevalue zufolge das Gütesiegel “gut”: BKK Mobil Oil, AOK Bremen/Bremerhaven, IKK Südwest, AOK Sachsen-Anhalt, Novitas BKK und IKK gesund plus, während die restlichen 16 Kassen ohne Auszeichnung blieben.

In den einzelnen Leistungskategorien haben sich die Versicherten erneut mit dem “Kundenservice” und der “Erreichbarkeit” am zufriedensten gezeigt, wobei die Werte hier im Vergleich zum Vorjahr noch leicht angestiegen seien.

Neueinsteiger führt in zwei Kategorien

Testsieger beim “Kundenservice” sei die Audi BKK, die in dieser Kategorie von 68 Prozent der Versicherten als “ausgezeichnet” oder “sehr gut” genannt werde. Bei der “Erreichbarkeit” stehe die BIG direkt gesund ganz vorne, ebenso wie in der Kategorie “Bonus-Programm”.

Auch der diesjährige Neueinsteiger hkk Handelskrankenkasse konnte sich laut Servicevalue auf Anhieb in zwei Leistungskategorien an die Führungsposition setzen: “Service-Zusatzleistungen” und “Preis-Leistungs-Verhältnis”.

Weitere Testsieger der einzelnen Leistungskategorien seien die IKK classic bei den “Wahltarifen”, die Viactiv Krankenkasse für die “Individuelle Gesundheitsförderung” und die Knappschaft bei den “Leistungserweiterungen”.

Den Untersuchungsergebnissen von Servicevalue zufolge konnte die Kundenorientierung in fünf von acht Leistungskategorien gegenüber dem Vorjahr verbessert werden. (bm)

