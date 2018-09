Rente Invest Garant: Continentale sagt mit neuer Fondspolice der alten Klassik ein Stück weit adieu

Der Abschied aus den klassischen Tarifen ist aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsen nicht aufzuhalten. Nun hat die Continentale ihr Produktportfolio um die Continentale Rente Invest Garant erweitert.

„Das moderne und effiziente Hybrid-Produkt kombiniert die Vorteile der Fonds-Rente mit denen der kapitaleffizienten Klassik“, sagt Dr. Helmut Hofmeier, Vorstand Leben im Continentale Versicherungsverbund.

Ein intelligenter Mechanismus soll laut Hofmeier dafür sorgen, dass das das Guthaben des Kunden monatlich optimal zwischen Fondsguthaben und Sicherungsvermögen aufgeteilt wird. In ihrem Sicherungsvermögen legt die Continentale exakt nur den Betrag an, der für die Garantie zum vereinbarten Rentenbeginn notwendig ist. In welcher Höhe der Rentenfaktor garantiert sein soll, bestimmt der Kunde.

Kapitaleffizente Klassik mit modernem Anlagemechanismus

Da die vereinbarte Mindestgarantie erst zum vereinbarten Rentenbeginn fällig ist, muss das Guthaben in der Ansparphase nicht ständig im Sicherungsvermögen der Continentale vorhanden sein. Es kann monatlich partiell oder komplett in die Fondsanlage umgeschichtet werden – je nachdem wie gut sich zum Beispiel die Kurse der gewählten Fonds entwickeln. Bei laufender Zahlung und längeren Laufzeiten des Vertrages kann es laut Unternehmensangaben so bereits der erste Sparbeitrag voll in Fonds investiert werden. Das soll die Renditechancen erhöhen.

Um jeweils die optimale Verteilung des gesamten Guthabens zu gewährleisten, betrachtet die Continentale zum Monatsersten jeden Vertrag individuell. Automatisch wird geprüft, wie viel Kapital im Fonds- und im Absicherungsguthaben mindestens für die endfällige Garantie vorhanden sein muss. Bei positiven Kapitalmarktentwicklungen wandert mehr Geld in die Fonds.

