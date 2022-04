„Versicherungskäse des Jahres“: Ergo kontert BdV-Kritik

„Die pauschale Kritik des BdV an der Ergo Kidspolice weisen wir entschieden zurück. Wir halten Sie zudem für unbegründet“, sagt Horn gegenüber cash. online.

Das Produkt biete eine passende Antwort auf berechtigte Sorgen vieler Kundinnen und Kunden – vor allem von Eltern und Großeltern, die auf der Suche nach renditestarken Anlageoptionen für Kinder und Jugendliche für den frühzeitigen und langfristigen Vermögensaufbau seien, argumentiert Horn.

Der Produktmanager widerspricht dem BdV sehr deutlich, der eine fondsgebunde Rentenversicherung für keinen geeigneten Ansatz zur frühzeitigen und langfristigen Kapitalbildung hält. „Es handelt sich um eine intelligente Kombination aus Geldanlage und Versicherung, die steuerliche Vorteile ebenso biete wie Renditechancen aus der Fondsanlage“, sagt Horn.

Wie realistisch ist die Annahmen, 58 Jahre lang keine Renditen zu erzielen?

„Im Beispiel des BdV legt der Kunde 30 Prozent seines Kapitals im klassischen Sicherungsvermögen und 70 Prozent im Fondsvermögen an. Die garantierte Rente ergibt sich dabei aus dem Teil, der im klassischen Sicherungsvermögen angelegt ist. Aus den 30 Prozent Sicherungsvermögen ergibt sich sowohl ein garantiertes Kapital als auch die vom BdV ausgewiesene garantierte Rente von 9,53 Euro“, rechnet Horn gegenüber unserem Magazin vor.

Und weiter: „Der BdV geht in seiner Rechnung davon aus, dass der Kunde im Anlagezeitraum von 58 Jahren weder im Sicherungsvermögen noch mit der Indexbeteiligung eine Rendite erzielen wird und der Kunde aus seiner 70-prozentigen Fondsanlage einen Totalverlust erleiden würde.“

Fakt sei, dass bereits bei einer dreiprozentigen Rendite pro Jahr das eingezahlte Kapital in den beiden Anlagen – Sicherungsvermögen und Fonds – ein Altersvorsorgevermögen in Höhe von 47.135 Euro erreicht wird oder in Form einer Rente ausgezahlt monatlich 153 Euro ausgezahlt werden, so Horn weiter. „Gerade bei langen Laufzeiten würden aber nicht selten auch Renditen von sechs Prozent und mehr erzielt“, erläutert der Experte.

„Bei einer angenommen sechsprozentigen Rendite pro Jahr wird aus dem Altersvorsorgevermögen von 144.800 Euro umgerechnet eine monatliche Rente von 471 Euro gezahlt. Der Zinseszinseffekt spielt hierbei eine überproportionale Rolle. Früh für das Alter vorzusorgen wird damit noch wichtiger.“

Hinzu komme, dass einzig Lebensversicherer das „Risiko“ der Langlebigkeit über eine echte Verrentung absichern könnten. „Das bedeutet eine lebenslange garantierte Rente, so dass es im Ruhestand nicht zu ungeplanten finanziellen Einbußen kommt“, sagt Horn. Mit der Ergo Kidspolice Balance biete die Ergo eines der flexibelsten Produkte am deutschen Markt – die Kapitalanlageflexibilität ist sogar einzigartig, betont der Experte.

Traditionelle Sparformen haben ausgedient

Korrekt ist die Aussage des Experten, dass sich in Zeiten von Null- und Negativzinsen traditionelle Sparformen als Anlage für Kinder und Jugendliche kaum noch rentieren würden. Und richtig ist auch, dass ein frühzeitiger Sparbeginn dabei hilft, die Beiträge für den Kunden langfristig niedrig zu halten und später im Leben deutlich höhere Leistungen zu ermöglichen.

„Bei der Konzeption der Ergo Kidspolicen haben wir die unterschiedlichen Wünsche unserer Kunden berücksichtigt und bieten jedem von ihnen gemäß dem eigenen Anlageverhalten und Risikoempfinden ein passendes Produkt“, erläutert Horn weiter. Das schließe sowohl sicherheitsorientierte als auch kapitalmarktorientierte Anlageoptionen mit ein, ebenso wie eine nachhaltige Produktvariante. Ein weiterer Vorteil sei zudem, dass bei der Kidspolice während der Ansparphase bis zur Auszahlung keine Steuern erhoben würden, so dass das angesammelte Kapital bis ins hohe Alter steuerlich optimiert weiter angelegt bleiben könne.