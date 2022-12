Allianz Partners mit drei Neuen in der Geschäftsleitung

Allianz Partners Deutschland baut die Vertriebsaktivitäten weiter aus. Zum 1. Januar 2023 verstärkt Mathias Grompe die Geschäftsleitung als neuer Chief Sales Officer (CSO) und übernimmt damit die Verantwortung für sämtliche Vertriebsaktivitäten in den Bereichen Mobilität, Reise sowie Haus & Wohnen bei Allianz Partners Deutschland. In seiner neuen Funktion verfolgt der 42-Jährige das Ziel, die vertrieblichen Aktivitäten zu erweitern, Marktanteile auszubauen und mit Allianz Partners Deutschland profitabel zu wachsen. Mathias Grompe bringt über 20 Jahre Erfahrungen in den Bereichen Vertrieb, Transformation und Business Development mit, auch im internationalen Umfeld. Der 42-Jährige ist seit 2012 Teil des Allianz Konzerns und war seitdem in verschiedenen Rollen tätig. Zuletzt leitete er die Geschäftsstelle Jena der Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG. Mathias Grompe folgt auf Carsten Staat, der Allianz Partners Deutschland seit März 2022 als Chief Executive Officer führt und den Vertriebsbereich bis dato interimistisch verantwortete.

Mathias Grompe, Foto: Allianz Partners

Heide Freynhofer übernimmt die Personalleitung

Zum 1. Januar 2023 wird Heide Freynhofer Teil der Geschäftsleitung bei Allianz Partners Deutschland und übernimmt die Position als Human Resources Director (HR) der Allianz Partners Gesellschaften in Deutschland sowie die Rolle als Regional HR Director für die NCEE Region. Die 40-Jährige wird sich in ihrer neuen Rolle darauf fokussieren, die Personalstrategie umzusetzen und die Bereiche des Personalmanagements vor dem Hintergrund des anhaltenden Wandels in der Arbeitswelt zukunftsgerichtet auszubauen. Heide Freynhofer wechselte 2021 als Head of CEO Office zu Allianz Partners. Zuvor war sie in verschiedenen Positionen innerhalb der Allianz SE tätig, unter anderem als Assistentin von zwei Vorstandsmitgliedern, als Business Analystin sowie als Länder- und Projektmanagerin. Sie tritt die Nachfolge von Julia Heinze an, die zum gleichen Zeitpunkt als Personalleiterin zur Allianz Versicherungs-AG wechselt.

Heide Freynhofer, Foto: Allianz Partners

Raphael Hügli ist neuer Finance Director

Mit Wirkung zum 1. November 2022 ist Raphael Hügli als Finance Director in die Geschäftsleitung eingetreten und hat die Verantwortung für die Finanzen aller deutschen Allianz Partners Gesellschaften übernommen. Gleichzeitig hält er seine Position als Finance Director für Allianz Partners Schweiz, die der 45-Jährige seit 1. September 2022 innehat. In seiner Doppelfunktion wird er die operativen Finanzthemen sowie das strategische Finanzmanagement in den Bereichen Legal, Risk, Compliance sowie Accounting und Controlling steuern und die Transformation des Geschäfts weiter vorantreiben. Der studierte Wirtschaftswissenschaftler kam 2007 als Financial Controller in der damaligen Mondial Assistance Group zu Allianz Partners und hatte seitdem verschiedene Positionen inne. Raphael Hügli folgt auf Stephanie Nikola, die sich planmäßig auf die globale Rolle als Head of Accounting & Reporting für die gesamte Allianz Partners Gruppe fokussiert.