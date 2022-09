Kantak geht von Bord: Ulrich Mitzlaff wird neuer Vorstandssprecher der SDK

Mitzlaff ist seit April 2017 Vorsitzender des Vorstands der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse der Diözesen Deutschlands (KZVK). Der 1967 gebürtige Bremer ist verheiratet und Vater von drei erwachsenen Kindern. Er studierte zunächst Mathematik mit Diplomabschluss und promovierte 1997 an der technischen Universität Clausthal in Naturwissenschaften.

Zu diesem Zeitpunkt begann seine Karriere in der Versicherungsbranche, zunächst im Allianz-Konzern in verschiedenen Management-Funktionen. 2012 wechselte er zur Zurich Gruppe Deutschland, wo er zunächst als Vorstandsvorsitzender der Bonnfinanz AG tätig war und 2013 in die Vorstände der Zurich Gruppe Deutschland berufen wurde. Dort verantwortete er für das Lebensversicherungsgeschäft die Produkte, die IT, die Betriebsorganisation und den Kundenservice.

Zuletzt bekleidete er die Position des Vorstands für Marktmanagement, bevor er dann im April 2017 zur KZVK wechselte. Mitzlaff folgt Kantak im Vorstand der Süddeutschen Krankenversicherung a. G. (SDK) nach. Er übernimmt die Zuständigkeiten für das Ressort Zentralbereiche, also für die Bereiche Personal, Unternehmenssteuerung und Rechnungswesen, Recht, Revision und Compliance sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Der Vorstand der SDK – vorbehaltlich der Zustimmung der BaFin – dann aus Dr. Mitzlaff als Sprecher des Vorstands zuständig für die Zentralbereiche, Olaf Engemann für Vertrieb und Marketing, Ralf Oestereich für Betriebsorganisation und IT sowie aus Benno Schmeing, verantwortlich für Versicherungstechnik, Betrieb und Kapitalanlage zusammen.