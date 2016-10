“Makler fit machen für Regulierung, Prozessoptimierung und Digitalisierung”

Zum Start der 20. DKM sprach Cash.Online mit Oliver Lang, Vorstand des Oberurseler Maklerpools BCA, über die Schwerpunkte des Unternehmens auf der Messe und die Strategie für das Geschäftsjahr 2017.

Cash.Onine: Welche Themen werden auf der DKM in diesem Jahr am wichtigsten sein?

Lang: Ganz sicher werden die bevorstehenden nächsten Regulierungsrunden für Investments und Versicherungen – Stichpunkte: Mifid II und IDD – wesentliche Rollen auf der DKM spielen. Damit einhergehend natürlich die Digitalisierung als Herausforderung, aber auch als Antwort auf die Fragen der dadurch erforderlichen Prozessoptimierung.

Wir erwarten, dass die DKM einen der wichtigen Marktplätze der Maklerbranche darstellt, auf dem neue, immer effizientere, kunden- und beratungsgerechtere Lösungen für diese Aufgaben vorgestellt werden. Und dass deren Anbieter und Nachfrager zu konkreten Geschäftsanbahnungen zusammenkommen.

Was erwartet die Messebesucher am BCA-Stand?

Natürlich Lösungen, die Makler fit machen für die Regulierung, Prozessoptimierung und Digitalisierung. Doch das ist die eher prosaischere Sicht der Dinge. Ich denke, unsere Besucher können sich vielmehr auf Begeisterndes an unserem Stand freuen. Innovationen, das Beste, was IT-, Finanz- und Vertriebskompetenz heute leisten können.

Denken Sie an unsere gefragte Investmentsoftware “Diva” mit vielen neuen starken Features. Oder an unsere ausgezeichnete Fondsvermögensverwaltung: Private Investing jetzt – neu – auch im Versicherungsmantel. Unser “Websitemanager” mit seiner einfachen Bedienung und dem wohl besten Preis- Leistungsverhältnis im Bereich der branchenspezifischen Website-Lösungen.

Überhaupt “Marketing plus”, unser Portal für lokales Marketing mit neuen Angeboten. Den “BCA Tipp”, der beim Versicherungsvergleich nicht stehen bleibt, sondern konkrete, ziel- oder zielgruppenorientierte Tarifempfehlungen gibt und jetzt auch noch mit Daten und Wertungen von morgen und morgen angereichert ist. Oder an die Daten und Fakten des neuen BCA Versicherungs- und InvestmentResearch. Wer da nicht kommt, ist selber schuld.

Wie wird sich das Geschäft in den nächsten Monaten entwickeln?

Bestens, denn wie soeben beschrieben hoch innovativ ausgestattet und gerüstet, können BCA Makler- und BfV-Haftungsdachpartner die Regulierung förmlich als “Vertriebsturbo” für sich nutzen und ihre Abschlusszahlen powern. Gute Geschäfte unserer Vermittler sind schließlich die beste Voraussetzung für gute Geschäfte unserer Unternehmen.

Welche Schwerpunkte wird Ihr Unternehmen in 2017 setzen?

Klar, dass wir die regulatorische Landschaft genau im Auge behalten und darauf reagieren werden. Vor allem aber werden wir die Möglichkeiten der Digitalisierung aktiv nutzen und mitgestalten und uns der Weiterentwicklung unserer Technologien, Produkte und Services widmen. Wir haben noch viele Ideen für den Ausbau unserer Beratungs-, Marketing- und Vertriebssoftware.

Aber auch für die weitere Verbesserung unserer individuellen Kundenbetreuung durch unsere Kompetenzcenter und einzelnen Fachexperten. Und schließlich werden wir nicht locker lassen bei der fortgesetzten Suche nach und der Bewertung von Angeboten, die auch im Jahr einer erneuten Garantiezinssenkung, anhaltender Niedrigzinsen und Volatilitäten dennoch Renditechancen für Verbraucher und Vermittler im Versicherungs- wie Anlagebereich möglich machen.

Interview: Julia Böhne

Foto: BCA