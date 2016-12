Hotelinvestmentmarkt: Deutschland bleibt Nummer eins in Europa

Deutschland bleibt der größte Hotelinvestmentmarkt in Europa. In den ersten drei Quartalen erreichte das Transaktionsvolumen 2,83 Milliarden Euro, in Europa beläuft sich das Transaktionsvolumen auf 10,3 Milliarden Euro. Das geht aus einer Analyse von CBRE hervor.

Im dritten Quartal 2016 erreichte das Hoteltransaktionsvolumen in Europa rund 3,82 Milliarden Euro. Im Vergleich zum dritten Quartal 2015 ist dies ein Rückgang um sechs Prozent. In den ersten drei Quartalen 2016 wurden damit insgesamt 10,3 Milliarden Euro investiert (minus 34 Prozent). Der deutsche Hotelinvestmentmarkt ist weiterhin der größte in Europa. Das ist das Ergebnis einer Analyse des Immobilienberatungsunternehmen CBRE.

In Deutschland seien im dritten Quartal 856 Millionen Euro umgesetzt worden (minus 38 Prozent); in den ersten neun Monaten insgesamt 2,83 Milliarden Euro (minus sieben Prozent). Mit einem Plus von 162 Prozent im Vergleich zum dritten Quartal 2016 habe Spanien in der jüngsten Vergangenheit die deutlichste Zuwachsrate verzeichnet.

Rückgang in Großbritannien

“In keinem anderen europäischen Land schrumpfte der Hotelinvestmentmarkt derartig deutlich wie in Großbritannien, was unter anderem auf die durch den Brexit ausgelöste Unsicherheit zurückzuführen ist.”sagt Armin Bruckmeier, Head of Corporate Hotels Brokerage Germany & CEE bei CBRE.

“Hinzu kommt ein Mangel an Produkten, da die Verkäufer derzeit ihre hohen Preisvorstellungen nicht durchsetzen können und ihre – oft teuer eingekauften – Objekte daher lieber im Bestand behalten. Im Vergleich zu den ersten drei Quartalen 2015 ging der Markt in Großbritannien im gleichen Zeitraum dieses Jahres um 77 Prozent zurück”, so Bruckmeier.

Zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken.

Dynamische Entwicklung in Osteuropa

“In Zentral- und Osteuropa hingegen entwickelte sich der Hotelinvestmentmarkt mit einem Plus von 185 Prozent im Vergleich zu den ersten drei Quartalen 2015 besonders dynamisch”, ergänzt Bruckmeier.

“Während das Spitzenjahr 2015 in Deutschland durch zahlreiche Portfoliotransaktionen zustande kam, geht das noch immer hohe Transaktionsvolumen 2016 auf zahlreiche großvolumige Einzeltransaktionen zurück und unterstreicht die große Attraktivität des deutschen Hotelmarktes aus Investorensicht”, sagt Olivia Kaussen, Head of Hotels Germany bei CBRE. (kl)

Foto: Shutterstock