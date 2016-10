Continentale-Studie: Wenig Vertrauen in die GKV

Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück rechnet trotz Niedrigzinsen und Preiskampf in der Branche weiterhin mit Milliardengewinnen. Die nachhaltige Gewinnkraft des Unternehmens belaufe sich bei den derzeitigen Marktbedingungen auf rund eine Milliarde Euro, sagte Vorstandschef Ulrich Wallin am Donnerstag bei einer Investorenveranstaltung in London.