Acatis startet ersten ETF für das Altersvorsorgedepot

Acatis Investment bringt seinen ersten ETF an den Markt. Ab dem 8. Mai 2026 können Anleger in den aktiv gemanagten Acatis Altersvorsorgedepot UCITS ETF investieren. Die ISIN lautet DE000A428XC1.

Der ETF richtet sich an Anleger, die langfristig Kapital für die Altersvorsorge aufbauen wollen. Acatis knüpft damit an die Debatte über ein staatlich gefördertes Altersvorsorgedepot an. Firmengründer Hendrik Leber hatte bereits 2019 ein entsprechendes Konzept angeregt und 2020 in der Bundesfachkommission Arbeitsmarkt und Alterssicherung des Wirtschaftsrates vorgestellt.

Teile dieses Ansatzes finden sich nach Angaben des Unternehmens im Altersvorsorgereformgesetz wieder, das im März 2026 verabschiedet wurde. Künftig soll es neben Garantieprodukten auch ein staatlich gefördertes Wertpapierdepot ohne verpflichtende Beitragsgarantien geben.

Globales Aktienportfolio mit KI-Unterstützung

Der Acatis Altersvorsorgedepot UCITS ETF investiert weltweit in rund 50 Aktien aus dem Acatis-Universum. Die Auswahlbasis bilden etwa 300 bis 350 Titel, die zuvor von den Fondsmanagern geprüft wurden und bereits in aktiv gemanagten Acatis-Fonds enthalten sind.

Im Fokus stehen Unternehmen mit solider Geschäftsentwicklung und starker Marktstellung. Aus diesem Universum erstellt ein KI-Modell der Acatis-Tochter NNAISENSE ein Portfolio. Die einzelnen Positionen sollen jeweils zwischen 0,5 und 5,0 Prozent gewichtet sein. Umschichtungen sind im Drei-Monats-Rhythmus vorgesehen.

Die Branchenallokation orientiert sich am MSCI World Index, die Länderallokation legt das Fondsmanagement diskretionär fest. Ziel ist es, die Wertentwicklung des MSCI World Net Total Return EUR Index zu übertreffen.

Listing auf Xetra geplant

Der ETF wird auf Xetra gelistet. Die geschätzte Gesamtkostenquote beträgt 0,70 Prozent. Die Auflegung erfolgt mit zehn Millionen Euro Seed Money.

Als Partner sind Universal-Investment für die Fondsadministration, Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank als Verwahrstelle und NaroIQ als Technologiedienstleister beteiligt.