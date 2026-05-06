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BCA: Maklerbranche trifft sich in der MEWA Arena

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Urs Meier
Foto: Beat Baschung
Urs Meier

Mit dem "Heimspiel 2026" bringt die BCA Makler, Finanzberater und Produktpartner in Mainz zusammen. Im Mittelpunkt stehen Vertriebsimpulse, Weiterbildung und persönlicher Austausch.

Die BCA AG richtet ihr „Heimspiel 2026“ am 12. Mai erstmals in der MEWA Arena in Mainz aus. Die Veranstaltung soll Maklern und Finanzberatern fachliche Orientierung, praxisnahe Vertriebsansätze und Möglichkeiten zum Austausch bieten. Rund 30 Aussteller sowie ein umfangreiches Workshop-Programm begleiten den Branchentreff.

Nach Angaben des Unternehmens richtet sich das Format nicht nur an bestehende Partner der BCA, sondern an alle interessierten Vermittler. Ziel sei es, aktuelle Entwicklungen in der Versicherungs- und Investmentbranche einzuordnen und konkrete Impulse für den Beratungs- und Vertriebsalltag zu vermitteln.

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Teilnehmer können im Rahmen der Veranstaltung zudem IDD-Weiterbildungszeiten erwerben. Vorgesehen sind zehn Weiterbildungseinheiten à 20 Minuten.

Am Nachmittag folgt die Keynote von Urs Meier. Der ehemalige internationale Spitzenschiedsrichter spricht über Entscheidungen unter Druck, den Umgang mit Kritik sowie Verantwortung und Klarheit im Berufsalltag. Dabei zieht er Parallelen zwischen Spitzensport und unternehmerischen Herausforderungen.

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