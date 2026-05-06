Fondskonzept vernetzt junge Makler in Kassel

Die Fondskonzept AG hat Ende April ihr zweites „Next Generation Forum“ veranstaltet. An der Präsenzveranstaltung in Kassel nahmen 30 junge Maklerinnen und Makler teil. Das Format richtet sich an Vermittler unter 40 Jahren, die ein eigenes Unternehmen führen, dort tätig sind oder künftig ein Familienunternehmen übernehmen sollen.

Hintergrund ist der Wandel des Maklerberufs. Aus der klassischen Vermittlung von Finanzdienstleistungsprodukten entwickelt sich zunehmend eine unternehmerische Beratungsrolle, in der Kundenbeziehungen, digitale Prozesse, Finanztechnologie und Künstliche Intelligenz eine größere Bedeutung bekommen. Zugleich liegt der Altersdurchschnitt unter Finanzmaklern laut Fondskonzept deutlich über 50.

Das 2025 gestartete Forum soll jungen Maklern eine Plattform für Austausch, Vernetzung und fachliche Impulse bieten. Organisiert und moderiert wurde die Veranstaltung von den Fondskonzept-Vertriebsmanagern Marten Landrock und Hadi Tawil. Inhaltlich ging es unter anderem um Personal Branding, digitale Absatzkanäle und die Weiterentwicklung des eigenen Geschäftsmodells.

Ergänzt wird das Forum durch den „Next Generation Club“, eine moderierte WhatsApp-Gruppe. Dort erhalten die Teilnehmer regelmäßig Informationen zu Themen, die für jüngere Makler relevant sind. Ziel ist ein kontinuierlicher Austausch über das einzelne Event hinaus.