AEW finanziert neue Logistikplattform in Cavaillon für ERAFP-Mandat

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Drei LKW an einer Logistikhalle
Foto: Bildagentur PantherMedia / TTstudio
Logistikzentrum (Symbolbild).

AEW finanziert für ein Mandat des französischen Pensionsfonds ERAFP den Bau einer modernen Logistikplattform in Cavaillon. Logistikflächen langfristig an das Kosmetik-Unternehmen Aroma-Zone vermietet und soll hohe technische sowie ökologische Standards erfüllen.

Die Immobilien- und Asset-Management-Gesellschaft AEW hat das Forward-Funding für eine rund 21.700 Quadratmeter große Logistikentwicklung in Cavaillon abgeschlossen. Das Mandat erfolgt für das französische Zusatzversorgungssystem des öffentlichen Dienstes ERAFP. Entwickelt wird die Immobilie von Faubourg Promotion, einem Unternehmen der IDE Group. Die Fertigstellung ist für September 2026 vorgesehen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Die Logistikflächen sind vollständig an Aroma-Zone vermietet. Das französische Unternehmen aus dem Bereich natürliche und biologische Kosmetik nutzt die Flächen auf Basis eines zehnjährigen Mietvertrags. Neben den Hallenflächen entstehen rund 1.200 Quadratmeter Büros und Laborbereiche. Ein weiterer Bestandteil ist ein Kühllager von etwa 2.000 Quadratmetern, das Temperaturen zwischen zwei und acht Grad Celsius ermöglicht.

Geplant sind Zertifizierungen nach BREEAM Excellent und BiodiverCity. Zudem sollen Wärmepumpen und Photovoltaikmodule zum Einsatz kommen. Ein Teil des erzeugten Stroms wird für den Eigenbedarf genutzt.

Die Immobilie liegt entlang des A7-Korridors nahe der Métropole Grand Avignon. Die Region gilt als bedeutendes Logistikdrehkreuz an der Schnittstelle des Rhônetals und der Provence-Alpes-Côte d’Azur. Für ERAFP bedeutet das Investment eine weitere regionale Diversifizierung innerhalb seines französischen Logistikportfolios.

Weitere Artikel
