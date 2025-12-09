Newsletter
Aktivrente 2026: BVSV startet bundesweite Jobbörse für beruflich aktive Rentner

Veröffentlichung: - Lesezeit 2 min
Andreas Schwarz mit verschränkten Armen
Foto: BVSV
Andreas Schwarz, BVSV: "Rentnerinnen und Rentner sind eine unterschätzte Kraft im Arbeitsmarkt – wir machen sie sichtbar.“

Zum Start der Aktivrente am ersten Januar 2026 bringt der BVSV mit JobRentner.de eine bundesweite Plattform an den Markt, die Unternehmen mit beruflich aktiven Rentnerinnen und Rentnern zusammenführt. Die Initiative soll eine oft übersehene Zielgruppe sichtbar machen und ihren Beitrag zur Fachkräftesicherung stärken. Damit setzt der Verband unter Führung von Andreas Schwarz einen Impuls, der Wirtschaft und Politik verbindet.

Mit dem Inkrafttreten der Aktivrente entsteht für Rentnerinnen und Rentner die Möglichkeit, bis zu zweitausend Euro monatlich steuerfrei hinzuzuverdienen. Parallel dazu startet der BVSV Bundesverband der Sachverständigen für das Versicherungswesen gemeinsam mit den BVSV Gewerbezentren das Portal JobRentner.de. Ziel ist es, eine bundesweite Infrastruktur aufzubauen, die Unternehmen mit einer verlässlichen und erfahrenen Arbeitskraftgruppe verbindet. Andreas Schwarz, Bundesvorsitzender des BVSV und Geschäftsführer der BVSV Gewerbezentren, sieht im Projekt einen zentralen Baustein zur Stärkung des Arbeitsmarktes. „Rentnerinnen und Rentner sind eine unterschätzte Kraft im Arbeitsmarkt – wir machen sie sichtbar.“

Die Plattform richtet sich an Menschen im Ruhestand, die weiterhin arbeiten möchten. Sie können sich regional registrieren, passende Tätigkeiten finden und sich digital bewerben. Unternehmen wiederum erhalten Zugang zu einem Pool motivierter und flexibler Senior-Arbeitskräfte, sei es bundesweit oder gezielt in den Regionen, in denen die Gewerbezentren aktiv sind. Schwarz betont, dass JobRentner.de zwei Entwicklungen miteinander verknüpft: den zunehmenden Fachkräftemangel und den politischen Impuls der Aktivrente. Die Plattform mache diesen Ansatz für Arbeitgeber unmittelbar nutzbar und unterstütze die Bundesregierung dabei, das Potenzial älterer Beschäftigter stärker einzubinden.

Regionale Umsetzung über die BVSV Gewerbezentren

Eine besondere Rolle kommt den bundesweit vertretenen Gewerbezentren zu. Sie dienen als regionale Leitstellen für Arbeitgeber und Bewerber und begleiten die Einführung der Aktivrente vor Ort. Dazu gehören Informationsangebote, die Unterstützung beim Erstellen von Stellenprofilen sowie die Vernetzung mit regionalen Unternehmen. Die Zentren qualifizieren Profile und tragen dazu bei, Arbeitsverhältnisse transparent und korrekt zu dokumentieren. Damit entsteht ein Netzwerk aus digitalen Services und physischer Präsenz, das die Aktivrente nicht nur erklärt, sondern praktisch umsetzt.

Die Initiative knüpft an frühere Projekte des BVSV an, mit denen der Verband Entwicklungen im Versicherungs- und Sachverständigenwesen früh aufgegriffen hat. Für Schwarz ist JobRentner.de ein weiterer Schritt, innovative Lösungen für strukturelle Herausforderungen bereitzustellen. „Der Arbeitsmarkt der Zukunft braucht neue Lösungen. JobRentner.de ist unsere Antwort – pragmatisch, digital, menschlich und unmittelbar wirksam.“

Eine neue Zielgruppe für Unternehmen

Für viele Firmen wird die Plattform zu einem Zugang in eine Arbeitswelt, die stärker auf Erfahrung und Verlässlichkeit setzt. Die Möglichkeit, ältere Beschäftigte flexibel einzubinden, schafft zusätzliche Kapazitäten und kann zugleich Wissen im Unternehmen halten. Die Kombination aus digitalem Bewerbungsprozess, regionaler Unterstützung und klaren rechtlichen Rahmenbedingungen macht JobRentner.de zu einem Instrument, das den Übergang in die Aktivrente begleitet und zugleich den Arbeitsmarkt stabilisieren soll.

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
