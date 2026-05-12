Münchener Verein startet neue private Vollversicherung BestensGesund Premium

Der Münchener Verein erweitert sein Angebot in der privaten Krankenvollversicherung. Mit BestensGesund Premium richtet sich der Versicherer an Kunden, die umfassenden Schutz mit flexiblen Tarifbausteinen verbinden wollen.

Der Tarif wurde nach Unternehmensangaben bereits vor dem Marktstart bewertet. Ascore vergab die Höchstnote „Herausragend“, Softfair die Bewertung „Hervorragend“. PSP/GEWA-Comp bewertete BestensGesund Premium mit 4,5 von fünf Sternen.

Zu den Leistungen zählt eine flexible Gestaltung des Selbstbehalts. Eine Senkung soll auch ohne erneute Gesundheitsprüfung möglich sein. Bei null Euro Selbstbehalt können Kunden nach Angaben des Unternehmens bis zu 3.190 Euro über Barausschüttung und Pauschalerstattung erhalten.

Leistungen in der privaten Krankenvollversicherung

Im Zahnbereich rechnet der Tarif bestehende Zahnzusatz- oder Vollversicherungen an. Dadurch sollen tarifliche Zahnleistungen ab dem ersten Tag möglich sein. Erstattet werden unter anderem 100 Prozent für Zahnbehandlung und Zahnprophylaxe ohne Begrenzung sowie 100 Prozent für Zahnersatz bis zum vollendeten 21. Lebensjahr. Danach liegt die Erstattung bei 90 Prozent.

Der Tarif sieht außerdem Erstattungen über die Höchstsätze der Gebührenordnungen für Ärzte und Zahnärzte vor. Hinzu kommen freie Arzt- und Klinikwahl, Ein- oder Zweibettzimmer sowie privatärztliche Behandlung. Heilpraktiker, Osteopathen und Chiropraktoren werden bis maximal 2.000 Euro pro Versicherungsjahr erstattet.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Familienleistungen. Der Tarif umfasst unter anderem Kinderwunschbehandlungen, Vorsorgeuntersuchungen und Pränataldiagnostik in der Schwangerschaft sowie Schwangerschafts- und Rückbildungsgymnastik. Bei Elternzeit oder Bezug von Elterngeld ist für ein versichertes Elternteil eine Beitragsbefreiung von bis zu sechs Monaten vorgesehen.

Digitale Services und Vermittlerprozesse

Zusätzlich nennt der Münchener Verein eine Kinderbetreuungspauschale von bis zu 100 Euro pro Tag für maximal zehn Tage im Versicherungsjahr. Haushaltshilfen werden je nach medizinischer Behandlung übernommen.

Im Service setzt der Versicherer auf digitale Zugänge. Rechnungen können über die MV ServiceApp oder ein Webportal eingereicht werden. Ergänzend bietet der Tarif einen Arzt-Termin-Service, einen Zweitmeinungs-Service, Videosprechstunden, digitale Therapien, teledermatologische Behandlung, ein Gesundheitsportal, Kliniksuche und Casemanagement.

Auch für Vermittler sollen Abläufe schneller werden. Nach Antragstellung erhalten Vertriebspartner laut Münchener Verein in der Regel innerhalb von 24 Stunden eine Rückmeldung mit Risikobewertung. Vorstandschef Dr. Rainer Reitzler erklärt: “Mit BestensGesund Premium setzen wir einen neuen Maßstab für eine zukunftsweisende Gesundheitsvorsorge. Unser Fokus liegt darauf, unseren Versicherten nicht nur exzellente Leistungen, sondern vor allem ein umfassendes Gefühl von Geborgenheit und Wohlbefinden in sämtlichen Lebenslagen zu bieten. Durch diese konsequente Ausrichtung streben wir an, unsere Position unter den führenden Anbietern im PKV-Markt weiter auszubauen.”