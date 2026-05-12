Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Münchener Verein startet neue private Vollversicherung BestensGesund Premium

Veröffentlichung: - Lesezeit 2 min
Rainer Reitzler
Foto: Alexander von Spreti
Dr. Rainer Reitzler, Münchener Verein: "Mit BestensGesund Premium setzen wir einen neuen Maßstab für eine zukunftsweisende Gesundheitsvorsorge. Unser Fokus liegt darauf, unseren Versicherten nicht nur exzellente Leistungen, sondern vor allem ein umfassendes Gefühl von Geborgenheit und Wohlbefinden in sämtlichen Lebenslagen zu bieten."

Der Münchener Verein bringt mit BestensGesund Premium eine neue private Krankenvollversicherung auf den Markt. Der Tarif kombiniert hohe Erstattungen, Familienleistungen und digitale Services. Auch für Vermittler soll das Produkt Prozesse beschleunigen.

Der Münchener Verein erweitert sein Angebot in der privaten Krankenvollversicherung. Mit BestensGesund Premium richtet sich der Versicherer an Kunden, die umfassenden Schutz mit flexiblen Tarifbausteinen verbinden wollen.

Der Tarif wurde nach Unternehmensangaben bereits vor dem Marktstart bewertet. Ascore vergab die Höchstnote „Herausragend“, Softfair die Bewertung „Hervorragend“. PSP/GEWA-Comp bewertete BestensGesund Premium mit 4,5 von fünf Sternen.

Zu den Leistungen zählt eine flexible Gestaltung des Selbstbehalts. Eine Senkung soll auch ohne erneute Gesundheitsprüfung möglich sein. Bei null Euro Selbstbehalt können Kunden nach Angaben des Unternehmens bis zu 3.190 Euro über Barausschüttung und Pauschalerstattung erhalten.

Das könnte Sie auch interessieren:

Leistungen in der privaten Krankenvollversicherung

Im Zahnbereich rechnet der Tarif bestehende Zahnzusatz- oder Vollversicherungen an. Dadurch sollen tarifliche Zahnleistungen ab dem ersten Tag möglich sein. Erstattet werden unter anderem 100 Prozent für Zahnbehandlung und Zahnprophylaxe ohne Begrenzung sowie 100 Prozent für Zahnersatz bis zum vollendeten 21. Lebensjahr. Danach liegt die Erstattung bei 90 Prozent.

Der Tarif sieht außerdem Erstattungen über die Höchstsätze der Gebührenordnungen für Ärzte und Zahnärzte vor. Hinzu kommen freie Arzt- und Klinikwahl, Ein- oder Zweibettzimmer sowie privatärztliche Behandlung. Heilpraktiker, Osteopathen und Chiropraktoren werden bis maximal 2.000 Euro pro Versicherungsjahr erstattet.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Familienleistungen. Der Tarif umfasst unter anderem Kinderwunschbehandlungen, Vorsorgeuntersuchungen und Pränataldiagnostik in der Schwangerschaft sowie Schwangerschafts- und Rückbildungsgymnastik. Bei Elternzeit oder Bezug von Elterngeld ist für ein versichertes Elternteil eine Beitragsbefreiung von bis zu sechs Monaten vorgesehen.

Digitale Services und Vermittlerprozesse

Zusätzlich nennt der Münchener Verein eine Kinderbetreuungspauschale von bis zu 100 Euro pro Tag für maximal zehn Tage im Versicherungsjahr. Haushaltshilfen werden je nach medizinischer Behandlung übernommen.

Im Service setzt der Versicherer auf digitale Zugänge. Rechnungen können über die MV ServiceApp oder ein Webportal eingereicht werden. Ergänzend bietet der Tarif einen Arzt-Termin-Service, einen Zweitmeinungs-Service, Videosprechstunden, digitale Therapien, teledermatologische Behandlung, ein Gesundheitsportal, Kliniksuche und Casemanagement.

Auch für Vermittler sollen Abläufe schneller werden. Nach Antragstellung erhalten Vertriebspartner laut Münchener Verein in der Regel innerhalb von 24 Stunden eine Rückmeldung mit Risikobewertung. Vorstandschef Dr. Rainer Reitzler erklärt: “Mit BestensGesund Premium setzen wir einen neuen Maßstab für eine zukunftsweisende Gesundheitsvorsorge. Unser Fokus liegt darauf, unseren Versicherten nicht nur exzellente Leistungen, sondern vor allem ein umfassendes Gefühl von Geborgenheit und Wohlbefinden in sämtlichen Lebenslagen zu bieten. Durch diese konsequente Ausrichtung streben wir an, unsere Position unter den führenden Anbietern im PKV-Markt weiter auszubauen.”

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/muenchener-verein-startet-neue-private-vollversicherung-bestensgesund-premium-718187/

Copyright © 2026 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.