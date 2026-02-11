Allianz überarbeitet Tierkrankenversicherung: Fokus auf Vorsorge und Service

Die Allianz Versicherungs-AG hat ihr Angebot in der Tierkrankenversicherung umfassend überarbeitet. Ab dem 4. Februar 2026 stehen für Hunde, Katzen und Pferde jeweils vier OP-Schutztarife und vier Krankenvolltarife in den Produktlinien Basis, Smart, Komfort und Premium zur Verfügung. Ziel ist es, Tierhalterinnen und Tierhaltern einen verlässlichen Schutz vor hohen Gesundheitskosten zu bieten.

Hintergrund sind steigende Behandlungskosten in der Tiermedizin. So können sich die Kosten für eine Notfalloperation bei einer Magendrehung beim Hund auf bis zu 4.000 Euro belaufen, während eine Kolikbehandlung beim Pferd inzwischen bis zu 25.000 Euro kosten kann. Die neuen Tarife der Allianz erstatten Kosten bis zu 100 Prozent und im Notfall bis zum vierfachen Satz der Gebührenordnung für Tierärzte. Nach einem Unfall übernimmt der Versicherer die Behandlungskosten ohne Wartezeit.

Versichert werden Tiere aller Rassen und Altersstufen. Der Versicherungsschutz kann bereits ab einem Alter von acht Wochen beginnen, ohne generelle Altersbeschränkung. Bei Hunden und Katzen entfällt die Wartezeit vollständig, wenn das Tier bei Vertragsbeginn jünger als sechs Monate ist.

Schnelle Schadenregulierung und gedeckelte Selbstbeteiligung

Ein zentrales Element der neuen Tarife ist die Schadenabwicklung. Die Allianz setzt in der Tierkrankenversicherung verstärkt auf digitale Prozesse. Mehr als 40 Prozent der digitalen Rechnungen können mithilfe von Künstlicher Intelligenz innerhalb von weniger als vier Stunden bearbeitet und ausgezahlt werden. Für die Einreichung genügt ein Foto der Rechnung, unabhängig vom Aufenthaltsort. Alternativ ist auch eine direkte Abrechnung mit Tierarztpraxis oder Tierklinik möglich, ohne dass Versicherte in Vorleistung gehen müssen.

Zusätzliche finanzielle Sicherheit bieten neu eingeführte Deckelungen bei der Selbstbeteiligung von zehn oder 20 Prozent. Bei einem Selbstbehalt von zehn Prozent zahlen Pferdehalterinnen und Pferdehalter je Rechnung maximal 1.500 Euro selbst, auch wenn die Gesamtrechnung deutlich höher ausfällt.

„Die Allianz ist für Halterinnen und Halter ein verlässlicher und langfristiger Partner, wenn es um die Gesundheitsabsicherung ihrer Tiere geht“, sagt Hannah Groethuysen, Leiterin Tierkrankenversicherung bei der Allianz Versicherungs-AG. „Unsere neuen Tierkrankenversicherungen punkten mit einfachen und klaren Bedingungen, starken Vorsorgeleistungen und Sorgenfreiheit im Schadenfall durch schnelle und unkomplizierte Zahlung.“

Vorsorgebonus und Fokus auf Prävention

Einen besonderen Schwerpunkt legt die Allianz auf Vorsorgeleistungen. Ab der Tariflinie Smart werden in allen OP- und Vollschutztarifen wichtige Basis-Vorsorgemaßnahmen wie Impfungen oder Wurmkuren bezuschusst. Diese Leistungen sind weder mit Wartezeiten noch mit einer Selbstbeteiligung verbunden.

Neu eingeführt wird zudem ein Vorsorgebonus, der sich mit jedem leistungsfreien Jahr erhöht. Die Abrechnung von Vorsorgemaßnahmen gilt dabei nicht als Leistungsinanspruchnahme. So steigt der Zuschuss für Vorsorge schrittweise an und kann in schadenfreien Jahren deutlich wachsen. Für Assistenzhunde, etwa Blindenführhunde oder Signalhunde für Gehörlose, verdoppelt sich der Zuschuss bei gleicher Systematik.

Die Allianz bietet Tierkrankenversicherungen seit 2011 an und hat das Produktangebot kontinuierlich weiterentwickelt. Die neuen Tarife sind laut Unternehmen einfach abschließbar und sowohl online als auch über persönliche Beratung in Allianz-Agenturen oder bei Vertriebspartnerinnen und -partnern erhältlich.