Roland Rechtsschutz besetzt IT-Vorstand neu und ordnet Ressorts

Roland Rechtsschutz beruft Ellen Götschel zum 1. Mai 2026 in den Vorstand. Als Chief Information Officer übernimmt sie die Verantwortung für die IT des Kölner Versicherers. Nach einer kurzen Vakanz ist das Führungsgremium damit wieder vollständig besetzt.

Mit der Personalie geht eine strukturelle Veränderung einher. Das bisher kombinierte Ressort für IT und Kundenservice wird getrennt. Künftig ist die IT als eigenständiger Vorstandsbereich organisiert. Der Kundenservice wechselt in das Ressort von Tarja Radler, die als Chief Insurance Officer die operative Wertschöpfung verantwortet.

„Ich freue mich sehr, dass wir für diese Position eine Expertin in beiden für uns wichtigen Bereichen gewinnen konnten. Ellen Götschel verfügt nicht nur über breite Erfahrung in den Themenfeldern IT, Daten und KI, sondern kennt auch die private Versicherungswirtschaft sehr genau. Damit ist sie für uns die ideale Besetzung“, sagt Tobias von Mäßenhausen, Vorstandsvorsitzender von Roland Rechtsschutz.

CIO-Rolle mit Fokus auf Digitalisierung

Ellen Götschel bringt mehr als 20 Jahre Führungserfahrung in der Finanz- und Versicherungsbranche mit. Sie war in verschiedenen CIO-, CDO- und COO-Funktionen tätig und hat umfangreiche Erfahrung in der Umsetzung von IT-Strategien. Zuletzt arbeitete sie als stellvertretende CIO bei der BNP Paribas Personal Investor, einer digitalen Wertpapierhandelsbank. Dort verantwortete sie die Weiterentwicklung der IT-Strategie und die digitale Ausrichtung des Unternehmens.

Zuvor war Götschel in der Versicherungsbranche für die R+V Versicherung tätig. Als Bereichsleiterin und Mitglied der IT-Ressortführung war sie unter anderem für die Systementwicklung verantwortlich. Weitere Stationen führten sie in verschiedene nationale und internationale IT-Funktionen innerhalb der Axa-Gruppe.

Vorstand wird weiblicher

„Mit großer Vorfreude kehre ich nach meinen letzten Stationen in der Finanz- und Bankenwelt wieder zu meinen Wurzeln, der Versicherungswirtschaft, zurück. Als CIO möchte ich die Digitalisierung bei Roland Rechtsschutz mit messbarer Wirkung für unser Geschäft weiterentwickeln“, erklärt Ellen Götschel ihre neue Position.

Mit dem Eintritt von Götschel steigt der Frauenanteil im Vorstand auf 66 Prozent und liegt damit über der unternehmensinternen Zielquote von 33 Prozent. Branchenweit liegt der Anteil von Frauen in den Vorständen deutscher Versicherer bei rund 21 Prozent. In der Gesamtwirtschaft wird der Anteil im C-Level auf 18 bis 19 Prozent geschätzt.