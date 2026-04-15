HDI Global stärkt Sachgeschäft: Philip Beblo wird neuer Underwriting-Chef

HDI Global hat Philip Beblo zum neuen Head of Property Underwriting ernannt. Er übernimmt die Funktion zum 1. Mai 2026 und verantwortet künftig das weltweite Property Local Risk Geschäft des Corporate- und Specialtyversicherers.

In seiner neuen Rolle soll Beblo insbesondere die Weiterentwicklung, Skalierung und den internationalen Ausbau des Property-Portfolios vorantreiben. Ein Fokus liegt dabei auf der Stärkung der Underwriting-Qualität sowie auf einheitlichen globalen Standards.

Beblo bringt umfassende internationale Erfahrung mit. Zuletzt war er als Deputy Manager im Bereich International Property bei Everest Insurance tätig. Zuvor verantwortete er als Global Practice Group Leader Property bei AGCS SE den Ausbau internationaler Sachportfolios.

Fokus auf Underwriting und internationales Wachstum

Bei HDI Global wird Beblo eng mit Mark Mackay, Global Head of Energy & Power, sowie Franz Adamczyk, Head of Global Risk Property und Berater für Energy & Power, zusammenarbeiten. Ziel ist es, die internationale Aufstellung im Sachgeschäft weiter zu stärken und nachhaltiges Wachstum in den Märkten zu sichern.

Zu seinen Aufgaben gehören neben dem Ausbau des Portfolios auch die Weiterentwicklung von Governance-Strukturen sowie die Sicherstellung konsistenter Underwriting-Standards weltweit. Die Ernennung ist Teil der Strategie, das Property-Geschäft durch diszipliniertes Underwriting weiter auszubauen.

Erfahrung aus internationalen Führungsrollen

Beblo sieht in seiner neuen Aufgabe großes Potenzial für die Weiterentwicklung des Geschäfts. Er sagt: „HDI Global ist einer der weltweit führenden Versicherer im Bereich Corporate und Specialty. Ich verfolge die Entwicklung des Unternehmens schon seit einiger Zeit mit großem Interesse. Mit dem klaren Ziel auf den weiteren Ausbau des Property-Portfolios ist HDI Global sehr gut aufgestellt. Ich freue mich darauf, dem Team mit seinen ehrgeizigen Zielen beizutreten.“